Alarmstufe Rot nach 0:4-Klatsche des TuS Stockum

Castrop-Rauxel. Nach beschämendem Auftritt und einem 0:4 beim Liga-Letzten stellt Stockum-Coach Marco Held die Sinnfrage. Gespräch mit dem Vorstand steht bevor.

Eine erschreckend schwache Vorstellung lieferte der TuS Stockum am Sonntag beim Tabellenletzten SG Castrop-Rauxel ab. Die Rot-Weißen aus Witten kassierten eine am Ende auch in der Höhe völlig verdiente 0:4 (0:1)-Niederlage, ließen einen gänzlich ratlosen Trainer zurück.

„Ich hätte nicht gedacht, dass die Reaktion auf unser 0:4 gegen Schwerin so ausfällt“, sagte Marco Held und musste das eben Gesehene erstmal sacken lassen, ehe er zu seiner Generalabrechnung ansetzen konnte. „Da war keine Körpersprache, kein Willen erkennbar. Kein Spirit, kein Miteinander - sowas wie heute habe ich beim Fußball noch nie gesehen“, fand der TuS-Trainer markige Worte. Von denen keines auch nur im Ansatz übertrieben war.

Erschreckende Abwehrfehler laden Castrop zu Toren ein

In den ersten 20 Minuten hatte Stockum die Partie sogar noch einigermaßen im Griff, erspielte sich gute Gelegenheiten, die Ugnius Motiejunas und Leander Dreßel aber ausließen. Dann scheiterte im Anschluss an eine Ecke Marc Dettlaf aus kürzester Distanz. Wer solche Geschenke nicht annimmt, wird in der Regel bestraft - so wie eben auch am Sonntag die Stockumer. Kurz vor dem Seitenwechsel vollstreckte Zouhir Akrifou zum 1:0.

Die Pausenansprache von Marco Held hatte es in sich. „Ich habe den Jungs gesagt, dass sie in dieser Verfassung kein Bezirksliga-Niveau haben“, verriet der Trainer später. Er nahm Ugnius Motiejunas vom Feld, brachte Michalis Kakoulidis. „Aber das hatte auch überhaupt keine Wirkung“, wie Held feststellte. Stattdessen half seine Mannschaft noch kräftig mit, dass die biederen Castroper, die ihrem Gegner zumindest in Sachen Einsatzbereitschaft an diesem Tag um Längen überlegen waren, nachlegen konnten. In der 57. Minute patzte dann Stefanos Mouratidis. Sein hanebüchener Fehlpass am eigenen Strafraum fand einen dankbaren Abnehmer im schwarzen SG-Trikot - das 2:0.

Ratloser TuS-Trainer will nun Klartext mit dem Vorstand reden

Damit nicht genug, vollendete Castrop in der 71. Minute einen Konter durch Mert Tirkiz zum 3:0, kurz darauf ließ sich auch TuS-Keeper Meikel Wagner zu einem schwerwiegenden Fehler hinreißen, der das 4:0 nach sich zog (73.). „Gegen wen sollen wir in dieser Form denn noch gewinnen, wenn nicht hier? Ich werde das Gespräch mit dem Vorstand suchen. Noch kann ich nicht genau sagen, ob ich nächsten Sonntag noch Trainer dieser Mannschaft bin“, entlud sich Marco Helds gewaltiger Frust in einer klaren Stellungnahme.

TuS Stockum: Wagner; Stef. Mouratidis (55. Demirel), Hain, Dettlaf, Bourima, El-Chakif, Ludwig, Gruß, Styl. Mouratidis (55. Jungk), Motiejunas (46. Kakoulidis), Dreßel (80. Hake).

Torfolge: 1:0 (45.), 2:0 (57.), 3:0 (71.), 4:0 (73.).