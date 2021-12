Achtelfinale ausgelost: Der KSV Witten trifft auf Köllerbach

Witten. Der KSV Witten darf sich auf einen Top-Gegner im Achtelfinale der Ringer-Bundesliga freuen. Im Januar kommt es zum Duell mit dem KSV Köllerbach.

Rein vom Papier her hätte es nicht schwerer kommen können für den KSV Witten. Die Auslosung der Play-offs in der Bundesliga haben das Duell mit dem KSV Köllerbach ergeben. Am 8. Januar findet der Hinkampf statt, am 15. Januar kommt es zur Neuauflage.

Köllerbach hat die Südwest-Staffel der Bundesliga dominiert, von zwölf Kämpfen wurden elf gewonnen. Lediglich eine Niederlage gab es: Am Samstag, den letzten Kampftag bezwang der Tabellenzweite ASV Urloffen den KSV mit 20:16.

KSV Witten würde im Halbfinale auf Mainz oder Nürnberg treffen

Sollten es die Wittener schaffen, Köllerbach zu besiegen, würden im Viertelfinale (22./29. Januar) entweder der ASV Mainz oder die Nürnberg Grizzlys warten, im Halbfinale (5./12. Februar) dann Adelhausen, Schorndorf, Freiburg oder Kleinostheim.

Der potenzielle Finalgegner (19./26. Februar) würde sich aus den Teams aus Heilbronn, Hösbach, Markneukirchen, Lichtenfels, Burghausen, Nackenheim, Urloffen und Greiz herauskristallisieren.

