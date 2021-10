Abwehr des TuS Stockum zu löchrig - Trainer findet es „naiv“

Stockum. Die Qualität in der Offensive bei Gegner FC Roj ist zu hoch. Der TuS Stockum bleibt trotz guter Leistung ohne Punkte. Warum der Trainer meckert.

Gleich acht Tore haben die Zuschauer an der Pferdebachstraße am Sonntagnachmittag gesehen. Der TuS Stockum hatte allerdings nicht das bessere Ende für sich und musste gegen den FC Roj eine 3:5 (2:3)-Niederlage einstecken.

TuS-Coach Marco Held gab zu: „Auch wenn der FC Roj als Team nicht ganz so stark auftrat wie Mengede oder Nordkirchen, verfügte er doch über tolle Einzelspieler in der Offensive.“ Gleichzeitig musste er aber auch einigen Ärger los werden: „Bei aller Qualität des Gegners muss man sagen, dass wir uns hinten naiv angestellt haben. Wenn wir etwas entschiedener und aggressiver in die Zweikämpfe gegangen wären, hätten wir nicht verloren.“

TuS Stockum lässt sich auch nach klarem Rückstand nicht hängen

Held war in die Partie gegangen, um mindestens einen Punkt zu behalten. Doch der Plan ging nicht auf. Der Ex-Hevener Marcel Ramsey erzielte in der 19. Minute mit einem gut platzierten Distanzschuss die Gästeführung. Acht Minuten später schlenzte Yassine Chantah den Ball zum 2:0 in die Maschen.

Stockums Antwort ließ aber nicht lange auf sich warten. In der 35. Minute starteten die Platzherren einen feinen Angriff, und von der Grundlinie fand eine Flanke den Kopf von Leander Dreßel, der zum 1:2 einnickte. Die Freude währte nicht lange. Als die Rot-Weißen nach einer Ecke nicht aufpassten, traf Ali Shaibu zum 3:1. Yassin Bourima und Leander Dreßel trieben dann den Ball mit einigen Doppelpässen in Richtung Tor. Die Flanke in den Fünfmeterraum ergatterte Stylianos Mouratidis kurz vor dem Roj-Keeper und drückte ihn zum 2:3 über die Linie (45.).

Abwehrrecke Daniel Hain wurde vor dem Spiel Vater

In der Halbzeit wurde Marco Held in der Kabine laut: „Ich habe den Jungs gesagt, dass wir mit so einer Abwehrleistung nicht gewinnen können.“ Doch das Match war gerade wieder einmal vier Minuten alt, da sah die TuS-Defensive erneut nicht gut aus. Adrian Bokemueller traf zum 4:2. Doch selbst als Yassine Chantah seinen dritten Treffer zum 5:2 erzielt hatte, war das Spiel noch längst nicht durch.

Der TuS gab nicht auf, und das 3:5 fiel sogar noch recht früh in der Partie. Stylianos Mouratidis ließ in der 70. Minute einen strammen Schuss auf den FC-Kasten ab, und Soufyan Beouyenzer fälschte den Ball ins eigene Tor ab. Trotz weitere Chancen auf beiden Seiten fielen aber keine Tore mehr. Einen Grund zur Freude gab es beim TuS Stockum aber doch. Der Sportliche Leiter und Innenverteidiger Daniel Hain ist in der Nacht zum Sonntag Vater einer gesunden Tochter geworden.

TuS: Wagner; Dettlaff, Gruß, Styl. Mouratidis, Dreßel (53. Hake), Stef. Mouratidis, Bourima (63. Kakoulidis), Mangerich, Demirel, Motiejunas, Fabis (81. Hinn). Torfolge: 0:1 Ramsey (17.), 0:2 Chantah (28.), 1:2 Dreßel (35.), 1:3 Aruna (44.), 2:3 Stylianos Mouratidis (45.), 2:4, 2:5 Chantah (49., 56.), 3:5 (65., Eigentor).