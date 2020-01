Abstieg für SU Annen wohl kaum noch zu verhindern

Allmählich wird es richtig eng für die Sportkegler der SU Annen in der NRW-Liga. Daheim gegen Düsseldorfs Zweitvertretung setzte es eine deutliche 0:3-Niederlage - vier Spieltage vor dem Saisonende belegen die Unioner den letzten Tabellenplatz.





NRW-Liga

SU Annen - SG Düsseldorfer Kegler II 0:3 (38:40; 4868:4895). Einen rabenschwarzen Tag erlebte der Wittener NRW-Ligist gegen die Spitzenmannschaft aus der Landeshauptstadt. Angeführt von Mike Reinert (901 Holz) waren die Bundesliga-erfahrenen Rheinländer dem Gastgeber in allen Belangen überlegen, stürzten das SUA-Sextett noch tiefer in die Krise. Im ersten Block erwischten Dieter Pütter (822) und Ingo Huszar (823) keinen allzu guten Tag. Im Mittelblock bot Heinz Kirchhoff (813) eine passable Leistung, während Emir Cabric (773) weit unter seinen Möglichkeiten blieb. Vor dem Schlussblock betrug der Rückstand für die Gastgeber bereits knapp 160 Holz.

Spielte in beiden SUA-Teams: Markus Schmid. Foto: manfred sander / FUNKE Foto Services

Jetzt war es an Markus Schmid und Carsten Finke, das Ergebnis ein wenig erträglicher zu gestalten. Die Düsseldorfer brachten es hier lediglich auf 758 bzw. 750 Holz, so dass zumindest rechnerisch noch was möglich war. Trotz einer schwachen zweiten Bahn spielte Schmid 814 Holz, Finke brachte es auf 825, wurde damit immerhin Tagesbester aufseiten der Gastgeber. Am Ende fehlten dann 27 Holz zum Heimsieg der Sport-Union, die dennoch eines der schwächsten Heimspiele ablieferte. Die Chancen auf den Klassenerhalt sinken immer weiter.



Westfalenliga

SU Annen II - ESV Münster 2:1 (37:41; 4582:4556). Gegen den Klassenprimus war klar: Ein Sieg für die SUA, dann wären die Abstiegsnöte nur noch theoretischer Natur. Während bei den Gästen zwei Akteure die 800-Holz-Marke übertrafen, stellten die Unioner in dieser Partie das ausgeglichenere Team. Markus Schmid startete mit guten 812 Holz, Detlef vom Hofe tat sich schwer und kam nur auf 744 Zähler. Im Mittelblock blieben die SUA-Youngster Timo Huszar (742) und Maurice Meier (735) etwas unter ihren Möglichkeiten. Somit blieb die Partie spannend bis zum Schluss. Hier sorgten dann Volkhard Wenzel und Gereon Meier für den knappen Heimsieg. Wenzel steuerte 733 Holz bei, Meier überzeugte mit 816 Punkten.