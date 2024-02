Abdelhor rettet einen mickrigen Punkt für FSV Witten

Witten Die B-Junioren des FSV Witten schafften gegen einen Abstiegsrivalen nur ein Remis. TuS Stockums A-Junioren kassieren deftige Niederlage.

Nach den Hallenstadtmeisterschaften ist vor dem Liga-Wettbewerb: Am Wochenende starteten die ersten überkreislich aktiven Mannschaften aus der Ruhrstadt schon wieder in den Punktspielbetrieb. Einzig FSV Wittens B-Junioren punkteten.

B-Junioren, Landesliga

FSV Witten – TSC Eintracht Dortmund II 1:1 (0:0). Ersatzgeschwächte Wittener holten lediglich einen Punkt gegen Abstiegskonkurrent Eintracht Dortmund. Ein ausgeglichenes Spiel bot sich den Zuschauern in Hälfte eins. Allerdings wollte der Ball nicht den Weg über die Linie finden. In den zweiten vierzig Minuten wurde es kurz nach der Halbzeit kurios. Erst gingen die Dortmunder Gäste durch einen Standard in Führung, was die Hausherren durch Ali Abdelhor und ebenfalls per Standardsituation egalisierten.

FSV erarbeitete sich zumindest einen Zähler und setzt sich weiter ab von den Abstiegsplätzen. Nun sind es bereits sieben Punkte Vorsprung vor einem direkten Abstiegsplatz. Auch die nächsten zwei Spiele sind jeweils gegen direkte Abstiegskonkurrenten. Trainer Daniel Ehrhardt zeigte sich sehr zufrieden. „Es war ein ausgeglichenes Spiel, indem wir ersatzgeschwächt gut dagegen gehalten haben. Wir sind sehr zufrieden mit dem Punkt, wir haben das Nachholspiel noch in der Hinterhand.“

A-Junioren, Bezirksliga

FC Lennestadt – FSV Witten 2:1 (0:0). Die Wittener mussten im Sauerland zum Nachholspiel ran. Bei den Gästen musste ein Spieler zwischen die Pfosten, da der etatmäßige Torhüter gesperrt ist. In der ersten Hälfte klappte das sogar ganz gut, und die Junglöwen gingen durch Sonas Yogeswaran in Führung. In der zweiten Halbzeit zeigte der FSV plötzlich ein ganz anderes Gesicht und verlor das Spiel noch mit 1:2. „Zuerst muss ich den FC Lennestadt loben, sie waren dort sehr gastfreundlich, haben uns nett empfangen. Die erste Hälfte war sehr gut, die zweite dann nicht mehr so. Man merkte, dass ein Feldspieler im Tor stand“, so FSV-Coach Denis Sapina. Damit verlor der FSV ein wichtiges Spiel im Abstiegskampf gegen einen direkten Konkurrenten.

Mehr zum Wittener Sport

TSG Sprockhövel II – TuS Stockum 4:0 (2:0). Einen schwarzen Tag erwischten die Kicker vom TuS. Das Glück war nicht aufseiten der Wittener. Zuerst gingen die Hausherren durch einen Strafstoß in Führung. Ein Freistoß, der von der Latte abprallte und dann vom Rücken des Stockumer Keepers ins Netz geriet, besiegelte den 0:2-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel fanden die Stockumer keine Mittel, nochmal zu verkürzen oder das Spiel zu drehen. „Wir haben heute zu wenig Mittel gefunden, Sprockhövel vor Probleme zu stellen. So haben wir auch in der Höhe verdient verloren“, analysierte Trainer André Glosse.

B-Junioren

TuS Stockum – SV Deilinghofen-Sundwig 4:2 (1:1). Im Testspiel bezwungen die Stockumer die Gäste aus Hemer. Tore für die Stockumer erzielten Afran Gülen, Dimitri Tsichlakidis, Mitja Kok und Luan Selini. „In der ersten Halbzeit war nicht alles top, allerdings funktionieren wir inzwischen besser als Team“, lobte TuS-Trainer Dennis Lipinski seine Jungs.

C-Junioren

FSV Witten – Kirchhörder SC 1:1 (0:0). Für die Junglöwen gab es nach dem verdienten Titel bei der Hallenstadtmeisterschaft keine Pause. Bereits am Sonntag standen sie wieder auf dem Platz und testeten gegen Kirchhörde. Titus Noelle erzielte das Tor für die Hausherren. „Wir haben das Spiel dominiert und gingen auch verdient in Führung, durch einen unnötigen Fehler glich der Gegner kurz vor Schluss aus“, berichtete Coach Josue Massoma.

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Witten lesen Sie hier!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten