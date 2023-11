6:4! Mara Lamhardt lässt BW Annen in Hessen aufatmen

Langen. Ein dreistündiges Tischtennis-Drama in Langen endet mit einem 6:4-Sieg für die Damen von BW Annen. Warum diese damit wieder die Nummer eins sind.

Von ihrer sportlichen Dienstreise haben die Tischtennis-Damen der DJK BW Annen zwei wichtige Punkte mitgebracht. Viel Glanz versprühten Yuki Tsutsui und Co. allerdings beim schmeichelhaften 6:4-Erfolg über Schlusslicht TTC Langen II nicht. Immerhin durften sich die Blau-Weißen im Anschluss darüber freuen, den Spitzenplatz zurückerobert zu haben.

Weil der bislang ärgste Konkurrent, der MTV Engelbostel-Schulenburg, eine 2:6-Niederlage gegen den SV DJK Holzbüttgen (mit der Ex-Annenerin Nadine Bollmeier) einstecken musste, war der Weg zu Platz eins frei für die BWA-Damen. Doch dorthin zu gelangen, das war am Samstag knüppelharte Arbeit, und die ging insgesamt über etwas mehr als drei Stunden.

Spitzenpaarkreuz von BW Annen holt insgesamt drei Einzel-Zähler

Ausgangs der Doppel hieß es 1:1 - für den Annener Zähler sorgten Yuki Tsutsui und Mara Lamhardt, die wie schon in der vorigen Woche Topspielerin Aya Umemura vertrat. Die ehemalige Kleverin wurde am Ende zum ganz entscheidenden Faktor der Blau-Weißen.

Die von den ersten drei Einzeln gleich zwei verloren. Natalija Klimanova scheiterte in vier Sätzen an Ramona Betz, die immer wieder gute Mittel gegen die Defensivkünstlerin aus Lettland fand. Zudem verlor Mara Lamhardt glatt gegen Veronika Vasylenko. Nur Yuki Tsutsui punktete, das aber nur nach einem 3:2-Krimi (13:11 im letzten Satz) gegen Alina Jajeh.

Alle Fünf-Satz-Duelle gehen in Langen an die Wittenerinnen

Dann allerdings folgten drei Wittener Punktgewinne, so dass der Ex-Zweitligist auf die Siegerstraße bog. Sarah Rau gewann in fünf Sätzen, Tsutsui in vier, Klimanova in lediglich drei. Abwehr-Ass Sarah Rau musste dann aber Langens Vasylenko zu deren 3:1-Sieg gratulieren.

Doch zum Abschluss der Begegnung zwischen dem Aufstiegskandidaten und dem hessischen Kellerkind gab’s da bei einer 5:4-Führung der Gäste ja noch den Auftritt von Mara Lamhardt. Der Wittener Sommer-Neuzugang lag gegen Denisa Cotruta schon mit 1:2-Sätzen im Hintertreffen, zeigte dann allerdings stahlharte Nerven. Mit 11:9 in Satz Nummer vier glich die BWA-Akteurin aus, und im letzten Durchgang trieb sie es auf die Spitze, benötigte die Verlängerung, um mit 12:10 den entscheidenden sechsten BWA-Zähler einzusammeln. Alle drei Fünf-Satz-Partien gingen damit an den neuen Tabellenführer in Liga drei.

BWA: (Doppel) Klimanova/Rau 0:1, Tsutsui/Lamhardt 1:0; (Einzel) Yuki Tsutsui 2:0, Natalija Klimanova 1:1, Sarah Rau 1:1, Mara Lamhardt 1:1.

