6:1-Führung verspielt: BW Annen reist ohne Punkte ab

Bergisch-Gladbach. Zum Verbandsliga-Start wähnt sich BW Annen schon fast am Ziel - dann aber gelingt in Bärbroich nur noch wenig. Welche Partie das Spiel kippte.

Mit einer solchen Wendung war am Samstagabend nicht wirklich zu rechnen. Zum Auftakt der Saison in der Verbandsliga lag die DJK BW Annen beim TTC Bärbroich schon ganz klar in Front, schien beinahe am Ziel zu sein. Doch dann folgte ein unerklärlicher Einbruch, und am Ende kassierten die Wittener eine 7:9-Niederlage.

Irgendwie schien diese Partie ohnehin unter keinem günstigen Stern zu stehen für Blau-Weiß. Denn der als Ersatzmann eingeplante Jonas Ertelt musste kurzfristig absagen, da er sich am Freitag in der Partie der BWA-Reserve eine schmerzhafte Schulterverletzung zugezogen hatte. So sprang Paulo Rabaca bei den Wittenern ein.

Für BW Annen holt Niklas Simon mit Paulo Rabaca im Doppel einen Zähler

Dennoch erwischten die Gäste, die ohne Wolfgang Spitzer antreten mussten, einen exzellenten Start. Nach den Doppeln führte man mit 2:1 - Neuzugang Niklas Simon und Paulo Rabaca gewannen in vier Sätzen, Klaus Hellmann und Marvin Hauck kamen gar ohne Satzverlust durch.

Auch in den ersten vier Einzeln lief es in Bärbroich noch optimal. Im Spitzenpaarkreuz zeigte Niklas Simon gleich seine Nervenstärke, gewann mit 13:11 im fünften Satz, während Routinier und Abwehrspezialist Klaus Hellmann seine Begegnung ganz sicher mit 3:0-Sätzen nach Hause brachte. Auch in der Mitte blieb die Bilanz makellos, weil sich Marvin Hauck (3:1) und Hartmut Stoof (3:2) schadlos hielten. Zwischenstand: 6:1 für die DJK BW Annen - da sah alles nach dem ersten Sieg in der neuen Saison aus.

Michael Ertelt gibt Fünf-Satz-Krimi unglücklich ab

Doch vielleicht war es diese eine Partie im unteren Paarkreuz, die das Ganze doch noch kippen ließ. Michael Ertelt kämpfte sich nach 0:2-Satzrückstand engagiert zurück, gewann die Durchgänge zwei und drei. Auch im letzten Satz hatte er gute Chancen, die Partie zu seinen Gunsten zu gestalten. Doch am Ende verlor er gegen Markus Boczkowski mit 15:17. Und da Paulo Rabaca am Nebentisch ebenso leer ausging, hieß es nur noch 6:3 für Annen. Danach folgten auch in den Spitzeneinzeln zwei Niederlagen - nur noch 6:5.

Noch einmal keimte ein wenig Hoffnung bei den Gästen auf, als Hartmut Stoof seine Partie in drei Sätzen sicher gewann. Doch die restlichen drei Einzel gingen samt und sonders an Bärbroich - bei Marvin Hauck (2:3 war gewiss auch mehr drin. So lag BWA vor dem Schlussdoppel mit 7:8 hinten, und da Hellmann/Hauck letztlich beim 1:3 ohne Chance waren, ging nicht einmal ein Remis mit auf die Heimreise.



BWA: (Doppel) Hellmann/Hauck 1:1, Simon/Rabaca 1:0, Stoof/M. Ertelt 0:1; (Einzel) Klaus Hellmann 1:1, Niklas Simon 1:1, Hartmut Stoof 2:0, Marvin Hauck 1:1, Michael Ertelt 0:2, Paulo Rabaca 0:2.

