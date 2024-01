3:0! Annens DJK-Männer setzen „Klettertour“ erfolgreich fort

Witten Die Landesliga-Volleyballer der DJK BW Annen sind nach dem jüngsten Erfolg schon Dritter. Damen verpassen faustdicke Überraschung.

Ein rundum glückliches Volleyball-Männerteam und ein nur hauchzart um eine faustdicke Überraschung gebrachtes Verbandsliga-Damenensemble - bei den beiden Top-Mannschaften der DJK Blau-Weiß Annen waren die Emotionen am zurückliegenden Spieltag recht verschieden. Wobei durchaus beide Trainer insgesamt absolut zufrieden waren mit den Leistungen ihrer Schützlinge.

Verbandsliga, Damen

DJK BW Annen - SC Union Lüdinghausen II 2:3 (25:16, 19:25, 15:25, 25:19, 15:17). Nur ein mickriges Pünktchen fehlte in der heimischen Viehmarkthalle zu einem Paukenschlag aus Sicht der Wittenerinnen: Einen Matchball vergaben Annens Verbandsliga-Volleyballerinnen bei ihrer unglücklichen 2:3-Niederlage gegen den Aufstiegskandidaten SCU Lüdinghausen II aus dem Münsterland.

Über zwei Stunden lieferten die BWA-Damen, deren oberstes Bestreben auch in dieser Saison wieder der Klassenerhalt ist, diesem Top-Team einen großen Kampf. „Wir haben ein klasse Spiel gemacht“, meinte Annens Trainer Thomas Urban nach dem nervenaufreibenden Schlagabtausch vor eigenen Rängen. In dieser Begegnung glänzte sein Team immer wieder mit tollen Block- und Abwehraktionen.

BW Annen Roxana Sodtke beeindruckt mit Aufschlagserie

Wie die Feuerwehr hatten die Annenerinnen losgelegt: Im ersten Satz gelang es ihnen dank einer nahezu fehlerfreien Leistung, dem hochkarätigen Gegner keine Chance zu lassen. Und sie ließen sich auch nicht beirren, als dieser in den Durchgängen zwei und drei seine Stärken demonstrierte und seinerseits ein 2:1 vorlegte. Die Annenerinnen glaubten trotz des knappen Satzrückstandes weiter an ihre Außenseiter-Chance.

Trotz großen Engagements unterlagen Jenny Lesch und Anne Korbmacher (hinten, von li.) mit der DJK BW Annen gegen den SC Union Lüdinghausen II in fünf Sätzen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Und sie kamen zurück: Satz vier verlief lange ausgeglichen, ehe sich die BWA-Damen in der Schlussphase durch eine Aufschlagserie von Roxana Sodtke, die vor der Saison zum Team stieß, entscheidend absetzten. Das war der Satzausgleich. Es folgte der entscheidende Tiebreak, in dem die Gastgeberinnen die etwas unglücklichen Verliererinnen waren. Angesichts der knappen Niederlage heimsten die Blau-Weißen zumindest einen Punkt für die Tabelle ein. Der kann in der Endabrechnung durchaus noch entscheidenden Charakter haben. Und es blieb angesichts der starken Leistung die wichtige Erkenntnis: „Wir haben das Zeug dazu, die Liga zu halten“, so Thomas Urban voller Überzeugung.

BWA: Hannah Böde, Isabel Bentin, Julia Diedrichsmeier, Henrike Fischer, Anne Korbmacher, Jenny Lesch, Lena Russak, Astrid Seifert, Roxana Sodtke, Jenny Wodrich.

Herren, Landesliga

PSV Bochum - DJK BW Annen 0:3 (21:25, 22:25, 19:25). Phasenweise war es ein umkämpftes Spiel, doch am Ende gewannen die Landesliga-Volleyballer von BW Annen in drei sicheren Sätzen gegen den Abstiegskandidaten PSV Bochum. Die Blau-Weißen zeigten über weite Strecken eine solide Leistung. Auch wenn sie gelegentlich nachließen, schafften sie es immer wieder, in den entscheidenden Phasen zu punkten. So stand unterm Strich ein weitgehend ungefährdeter Sieg gegen den Revier-Rivalen, durch den die von Stefan Braun trainierten Blau-Weißen ihrer Favoritenrolle gerecht wurden. Nach diesem Erfolg kletterte Aufsteiger BWA auf den dritten Platz – eine prima Zwischenbilanz für einen Neuling. Den will das Team in den ausstehenden fünf Saisonspielen unbedingt verteidigen.

BWA: Aidan Verdenhalven, Jan Prause, Thorid Entsberger, Yannik Gersthagen, Tobias Lörcks, Thomas Person, Tim Schüßler, Kolja Maaß, Finn Schüßler.

