Paris. Marcel Böttger will mit Alexander Kosenkow zur Medaille bei der WM in Paris sprinten – und hat auch für nächstes Jahr schon große Ziele.

Marcel Böttger ist seinem Ziel schon ein Stück nähergekommen – zumindest geographisch. Nur gut 20 Kilometer liegen zwischen dem Stade Charléty und dem Stade de France. Im ersten wird der Wittener Para-Sprinter am Freitag zum ersten Vorlauf in den Startblock treten. Und wenn im Pariser Süden alles glatt läuft, darf er im kommenden Jahr im größten Stadion Frankreichs rennen.

Doch überstürzen will der 30-jährige Physiotherapeut noch nichts. Erstmal gilt seine volle Konzentration der Para-Weltmeisterschaft und auf den 100 Metern. Nach anderthalb Wochen Vorbereitung in der Nähe von Berlin ist der sehbehinderte Sprinter des DJK Blau-Weiß Annen am Dienstag in Paris angekommen. „Etwas fest“, hatte er sich noch am Montag gefühlt. Doch mit jeder Stunde und jedem Tag, den das Rennen näher rückt, steigt seine Spannung. „Es ist aber eine gute Spannung“, sagt er.

Böttger hatte kaum Vorbereitungszeit vor der Para-WM

In einer äußerst kurzen Saison muss Böttger in jedem Wettkampf voll da sein. Das ist ihm bisher gelungen. In 11,22 Sekunden qualifizierte er sich in der Schweiz im Mai für die WM. Dazwischen lag nur noch ein einziger Wettkampf. Dementsprechend habe er kaum Vorbereitung gehabt.

Trotzdem geht der derzeit Dritte der Weltrangliste mit Selbstvertrauen in Paris an den Start. „Ich würde die WM gerne mit Bronze oder Silber krönen“, meint er. Warum aber nicht Gold? Mit Athanasios Ghavelas aus Griechenland gibt es ein Top-Sprinter, an dem wohl kein Vorbeikommen ist. Den Rest des Feldes sieht Böttger auf einem Niveau. „Aber im Sprint kann alles passieren“, erklärt er vielsagend.

Dass das nicht immer etwas Positives sein muss, erlebten Böttger und sein „Guide“ Alexander Kosenkow bei den Paralympischen Spielen 2021 in Tokio. Kurz vor dem Zieleinlauf riss das Verbindungsband und die Deutschen wurden disqualifiziert. Die Medaille, die harte Arbeit weg. „Nachhängen tut das mir nicht, auch wenn es echt hart war“, sagt Böttger. „Manchmal erinnere ich mich noch daran zurück, aber im Wettkampf behindert mich das nicht.“

Ziel sind die Paralympischen Spiele – auch die sind in Paris

Darf es auch nicht. Schließlich stehen die nächsten Paralympischen Spiele schon wieder vor der Tür. Und Böttger will auch dieses Mal die Qualifikation schaffen. Anders als bei seiner Premiere, aber über die sportliche Seite. Als Nach-Nominierter hatte er vor gut zwei Jahren seine Chance in Japan bekommen. Nun will er bei der WM die Norm laufen. „Wenn ich ins Finale komme, dürfte ich das schaffen“, meint er.

Aber auch so hat er sich Ziele gesteckt. Eine Zeit um die 11 Sekunden hat er sich vorgenommen. „Dann wäre ich schon sehr zufrieden.“ Seine persönliche Bestzeit und erstmals unter 11 Sekunden lief er bei der Europameisterschaft in Bydgoszcz (Polen) vor zwei Jahren. Die 10,95 Sekunden in Paris zu knacken, dürfte wohl nur ein kleiner zusätzlicher Anreiz sein. Ob das in so einer kurzen Saison überhaupt realistisch ist, wird erst die Zeitanzeige zeigen.

Medaille 2024 wäre die Krönung der Karriere

Nach der WM ist die Saison für Böttger schon wieder vorbei. Ab September will er sich, mit der Qualifikation in der Tasche, auf die Paralympics vorbereiten. Da kommt die Frage auf, die er schon länger nur ausweichend beantworten kann. Werden die Spiele in Paris seine letzten sein? „Ich habe mich weit nach oben gearbeitet, vielleicht reicht es noch für die Spiele danach“, sagt er. „Zwei Paralympics-Teilnahmen macht aber auch nicht jeder. Eine Medaille wäre die Krönung.“ Wie sich das Podest in Paris anfühlt kann Marcel Böttger schon jetzt einmal ausprobieren.

