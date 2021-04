1. Kinder- und Familien-Ruhrlauf mit Couchpotatoe und Sommi

Sören (l.) Leo und Nora Smietana schnützen gemeinsam ihre Schuhe, um beim Kinder- und Familien-Ruhrlauf teilzunehmen und Sport an der frischen Luft zu treiben.

Witten. Beim 1. Kinder- und Familien-Ruhrlauf nahmen rund 250 Personen teil. Sie joggten, walkten oder wanderten - mit teils äußerst kreativen Namen

Am Wochenende war es so weit. Die Stadtmarketing Witten GmbH veranstaltete in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband und dem Triathlon-TEAM der TG Witten den 1. Kinder- und Familien- Ruhrlauf. Bei strahlenden Sonnenschein folgten rund 250 Teilnehmer und Teilnehmerinnen dem Aufruf zu diesem besonderen Sportevent.

Nach dem Motto: „Gemeinsam, alleine laufen“ joggten, walkten oder wanderten Groß und Klein die verschiedenen Streckenlängen – ein Kilometer, fünf Kilometer oder zehn Kilometer – mit ihrer persönlichen Startnummer durch Witten und Umgebung.

Insbesondere die Kinder und Familien freuten sich über die abwechslungsreiche, sportliche Veranstaltung und schickten fleißig Bilder von ihrer Teilnahme. Unterstützt wurde dieses Sportevent von der Siedlungsgesellschaft Witten mbH, der StadtGalerie Witten und der Sparkasse Witten.

Ein Dreier-Team war beim 1. Kinder- und Familien-Ruhrlauf über 10 Kilometer am schnellsten

Über die zehn Kilometer joggte das Team von Leo, Nora und Sören Braun mit 49 Minuten und zwölf Sekunden am schnellsten. Die Strecken und auch die Höhenmeter waren aber freilich immer unterschiedlich.

Auch Bürgermeister Lars König (links) war beim 1. Kinder- und Familien-Ruhrlauf mit dabei. Foto: FunVorRun Witten

Alle Teilnehmer, die zehn Kilometer joggten: Nina Adamek (1:08:12 Stunden), Mathis Borgert (1:01:11), Ronja-Asta Borgolte (0:56:55 Minuten), Antje Brammann (1:10:09), Leo, Nora und Sören Braun (0:49:12), Stefan Cohaupt (1:13:33), Matthias Dix (1:11:23), Lisa Exterbrink (0:54:47), Andrea Gelfarth (1:12:10), Andreas Giersberg (1:02:02), Dorothee und Reinert Grobe (1:18:57), Andrea Hanke (1:04:00), Ulli Harms (1:12:45), Thomas Hoeper (1:07:45), Benedikt Hohagen (1:02:00), Simon Justen (1:02:00), Marion Kell (1:06:00), Brigitte Meinshausen (1:17:21), Petra Ortwein (1:14:03), Roland Pill (1:11:43), Eva Poell (1:08:04), Gabriele Prange (1:09:57), Hans Dieter Prange (1:15:16), Kathrin Preuß (1:08:12), Claudia Putz (1:06:15), Andreas Antonia, Simon und Josua Redecker (1:01:45), Anke Retzlik (1:06:32), Birgit Scholle (1:09:01), Marco und Silke Schönefeld (1:14:12), Andreas Strate (1:00:04), Antje Simone Strate (00:58:17), Joern Stratmann (1:09:36), Hannah, Max und Sonja Stürzebecher (1:05:11), Claudia Vossen-Klenke (1:03:29), Arndt Wever (0:51:47), Sabine Zenerino (1:05:12).

FunVorRun-Gruppe war mit dabei

Auch die Laufgruppe „FunVorRun“ (FvR) nahm die Einladung zum 1. Wittener Kinder- und Familienlauf an. Über 70 FvR-Läuferinnen und Läufer – darunter auch einige Kinder – fanden am Wochenende ihren Weg. Damit traf das Bewegungs-Event voll ins Schwarze. Die einzelnen FunVorRun-ler fanden viele Varianten der Bewältigung der Kilometer und schossen auf ihren Runden unterwegs Fotos zum Nachweis der Teilnahme.

Ein kurzer Fototreff an der frischen Luft war unter anderem die Meesmannstraße, bevor sich die Einzelnen Läufer einzeln mit viel Abstand wieder auf den Weg machten.

Ob Kinder, Hunde oder die Erwachsenen: Wichtig war beim 1. Kinder- und Familien-Ruhrlauf rund um Witten nur die Bewegung an der frischen Luft. Foto: Stadtmarketing Witten

Eva-Maria und Björn Hohagen bauten die Strecke für ihre Kinder und sich sogar in eine 18 Kilometer lange Wanderung ein. „Wir Eltern waren der Kinderwagen-Fahrdienst“, freute sich Eva-Maria Hohagen. Auch Kathi Borgert war mit der ganzen Familie unterwegs. Ulrike Bonnet kommentierte ihren Lauf kurz und knapp mit einem „Done“ (deutsch: Erledigt).

Kreativ zeigten sich auch einige FvR-ler in der Namensgebung ihrer Startnummer. Die Palette reichte von „Couchpotatoe“ über „Sommi“, „Stucki“ bis zu „Rennschnecke“.

Die Liste mit den Teilnehmenden des Ruhrlaufes kann seit Montag, 26. April, auf der Internetseite des TTW eingesehen werden. Dort können sich die Teilnehmenden auch ihre wohlverdiente Urkunde herunterladen. Neben der Urkunde gibt es auch noch weitere Belohnungen für die Läufer. Denn unter allen Teilnehmenden werden – unabhängig von der Streckenzeit – tolle Preise verlost. Der Hauptgewinn ist ein Gutschein der StadtGalerie Witten in Höhe von 100 Euro. Zudem gibt es von der StadtGalerie Witten zwei Gutscheine im Wert von 50 Euro, drei Gutscheine im Wert von 20 Euro und vier Gutscheine im Wert von 10 Euro zu gewinnen. Die Gewinner werden im Laufe der Woche ausgelost.

