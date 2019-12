„Ziemlich beste Freunde“ sind auch bei Gahlen 2020

Für Martin Sterzenbach ist die Teilnahme am „Großen Preis von Gahlen“, Höhepunkt des bestens besetzten Springturniers seines Vereins RV Lippe-Bruch Gahlen (2. bis 5. Januar), lange Zeit überhaupt kein Thema. „Meine jungen Pferde sind noch nicht so weit“, sagt der 56-Jährige, der sich im Frühjahr mit Balougraf noch den Titel des Champions der Berufsreiter gesichert hatte. Doch bei einem Turnier im Sommer in Bergisch Gladbach brach der 13-jährige Hengst im Parcours tot zusammen, vermutete Ursache ein Aortenabriss. Sterzenbach erlitt eine Gehirnerschütterung plus doppeltem Rippenbruch. Eine Freundschaft ermöglicht dem Profi nun doch einen Start bei der Drei-Sterne-Prüfung mit Stechen seines Klubs.

„Ich bin gut mit Martin Sterzenbach befreundet und habe ihm angeboten, mit C’est Bon zu starten“, erzählt Vanessa Borgmann. Der zehnjährige Wallach befindet sich bereits in Dorsten-Östrich und im Training mit Sterzenbach. „Das fühlt sich mit C’est Bon richtig gut an“, sagt der Gahlener, der mit Balougraf auch zwei Mal an dem mit insgesamt 10.000 Euro dotierten Großen Preis teilgenommen hatte. Dass für ihn der Start ohne Balougraf irgendwie ein wenig komischer Natur sein könnte, damit rechnet Martin Sterzenbach nicht. „Schließlich war ich bei dem Sturz sofort bewusstlos und habe nichts mitbekommen. Das war auch besser so.“

Lokalsport Herpesvirus und der Zeitplan von Gahlen 2020 In Reiterkreisen geistern seit einigen Wochen Horrormeldungen in Sachen Herpesvirus herum, immer wieder befeuert durch „Neuigkeiten“ in den Sozialen Medien. Fakt ist, dass auf einen Pferdehof im Kreis Kleve 13 Vierbeiner vor einigen Wochen eingeschläfert wurden. Meist ältere Tiere. Auch im Kreis Recklinghausen gab es zwei bestätigte Fälle, die Pferde sind auf dem Weg der Besserung. „Es gibt aber keinen Grund, das Turnier abzusagen“, so die Turnierleiterin und Gahlener Vorsitzende Christiane Rittmann. Sie habe mit dem Kreisveterinäramt und der Reiterlichen Vereinigung diesbezüglich Rücksprache gehalten. Donnerstag, 2. Januar: Springpferdeprüfung, Kl. A** (15 Uhr); Springpferdeprüfung, Kl. L (16.15 und 18 Uhr); Springpferdeprüfung, Kl. M* (19.15 Uhr). Freitag, 3. Januar: M**-Springen junge Pferde, Abt. I und II (ab 8 Uhr); M**-Springen, Abt. I bis III (ab 12 Uhr), S**-Springen (18 Uhr), Mannschaftsspringen, Kl. L/M*/S* (21 Uhr). Samstag, 4. Januar: S*-Zwei-Phasen-Springen (8 Uhr), S*-Punktespringen (11.30 Uhr), S*-Zeitspringen (16 Uhr), Großer Preis, S***-Springen mit Stechen (19.30 Uhr), Showprogramm (22.15 Uhr), S*-Barrierespringen (23 Uhr). Sonntag, 5. Januar: Hengstshow (10 Uhr), S**Springen mit Stechen (13 Uhr), S*-Springen (16.30 Uhr).

Neben C’est Bon wird der Gahlener auch noch Lucky Luck von Vanessa Borgmann außerhalb des Großen Preises reiten. „Ich konzentriere mich voll auf Caspar“, kündigt die Amazone an. Und mit dem mittlerweile 13-jährigen Wallach blickt Borgmann auch auf erfolgreiche Zeiten beim Großen Preis zurück, 2016 wurde das Paar Vierter und Anfang diesen Jahres Sechster. Zudem reichte es für die Springreiterin der Jagdfalken mit Quismy des vaux schon 2013 zu Platz fünf.

Als Einstieg in das Gahlener Turnier will die 27-Jährige am Freitag entweder das M**-Springen am Nachmittag oder die Zwei-Sterne-Prüfung der Klasse S am Abend nutzen. „Caspar ist richtig gut drauf“, sagt Vanessa Borgmann, die aufgrund ihrer beruflichen Neuorientierung zuletzt im Oktober mit dem Schimmel in der Halle über die Hindernisse ging. Rang sieben beim Großen Preis von Kerken, einem Zwei-Sterne-Springen der Klasse S, sprang dabei heraus. Dass bei so wenigen Starts ein wenig die Routine fehlt, dies hält sie für ausgeschlossen. „Schließlich ist Caspar ja kein junges Pferd mehr, sondern ein alter Hase.“

Den hat auch ihr Vereinskollege Frank Brücker mit API Largo im Stall. Der mittlerweile 19-Jährige, Anfang des Jahres noch in Gahlen dabei, genießt nun aber sein Rentnerdasein und Gnadenbrot in Brünen. Frank Brücker wird mit jungen Pferden, aber nicht im Großen Preis vertreten sein. Dies gilt auch für die Schwestern Carolin und Miriam Zell vom RFV Wodan Damm. Carolin sattelt drei Pferde, Miriam ihre Erfolgsstute Sissy. „Diesmal aber definitiv nicht im Großen Preis“, sagt Vater Torsten Zell. Möglicherweise geht es aber bis zur Zwei-Sterne-Prüfung der Klasse S.

Entgegen der Planungen beginnt Gahlen 2020 bereits am Donnerstag (2. Januar) um 15 Uhr. „Wir mussten den Samstag unbedingt entzerren“, begründet die Turnierleiterin und Gahlener Vorsitzende Christiane Rittmann den Frühstart, den es schon 2014 gegeben hat. Knapp 900 Nennungen machen aus drei nun vier Turniertage.