Auf dem Weg in die Verbandsliga haben die Tischtennis-Spieler von GW Flüren eine scheinbar einfache Aufgabe vor der Brust. Am Samstag (18.30 Uhr) ist der Meidericher TTC 47 zu Gast bei den Weselern in der Sporthalle der Theodor-Heuss-Grundschule. Der Vorletzte, der in den 1970er-Jahren fünfmal deutscher Vizemeister und einmal Pokalsieger wurde, wird mit ziemlicher Sicherheit den Gang in die Bezirksliga antreten müssen. Sieben Punkte beträgt der Rückstand der „Hähne“ auf die Relegationsplätze.

Mit einem lockeren Heimsieg rechnet Wolfgang Gerth deswegen aber keineswegs. „Wenn Meiderich einigermaßen komplett antritt, ist das eine Truppe, die uns das Leben verdammt schwer machen kann“, sagt Flürens Mannschaftsführer auch mit Blick auf die durchweg knappen Ergebnisse der Duisburger in der Rückrunde. Dreimal verloren sie mit 7:9, gegen den Weseler TV und jüngst gegen die DJK Rhenania Kleve kam der MTTC zu einem 8:8.

Wolfgang Gerth: Durch sind wir noch längst nicht

Mit Andreas Boos und Markus Koitka stellt der designierte Absteiger ein starkes oberes Paarkreuz. Zudem erweist sich der zur Rückserie von Rhenania Königshof gekommene Shakjir Aliu als Verstärkung. „Wir haben zuletzt in Bruckhausen gesehen, dass wir hellwach sein müssen“, so Gerth, der von Aufstiegsrechnereien am liebsten (noch) nichts hören möchte: „Wir haben fünf Spieltage vor dem Ende fünf Punkte Vorsprung. Natürlich ist das eine tolle Ausgangslage. Aber durch sind wir längst noch nicht.“

Dem Schlusslicht TV Mehrhoog bleiben noch fünf Partien, dann geht es nach zwei Spielzeiten zurück in die Bezirksliga. Am Sonntag (11 Uhr, Dietrich-Bonhoeffer-Schule) darf sich der TVM gegen den TV Bruckhausen noch einmal Chancen auf Zählbares ausrechnen.

Das Nachholspiel des Weseler TV gegen TTC BW Geldern ist auf den 3. April (19 Uhr) terminiert. Ein Gelderner Spieler, der sich in Quarantäne befindet, hatte Kontakt mit einem Coronavirus-Patienten.