Am Niederrhein. In der Tischtennis-Landesliga erwartet der Weseler TV den Liga-Primus GW Flüren zum Derby. Dabei sind die Rollen mal wieder klar verteilt.

Weseler TV möchte Spitzenreiter GW Flüren im Derby ärgern

Die Rückrunde in der Tischtennis-Landesliga beginnt aus hiesiger Sicht mit einem Schmankerl. Der Weseler TV bittet GW Flüren am Samstag (18.30 Uhr, Ellen-Key-Schule) zum Derby. „Wir hauen sie weg und starten dann durch“, ist WTV-Teamsprecher Gordon Thiel vor dem Derby zu Scherzen aufgelegt. Realistisch betrachtet sind die Rollen natürlich klar verteilt.

Während der WTV aufgrund seiner dünnen Personaldecke als Zehnter in höchster Abstiegsgefahr schwebt, strebt Flüren mit Siebenmeilenstiefeln den direkten Wiederaufstieg in die Verbandsliga an. Aktuell haben die Grün-Weißen sechs Punkte Vorsprung auf ihre Verfolger TTC Homberg und Rhenania Kleve. Das Hinspiel entschied der Tabellenführer, der in der Hinrunde fast immer mit der Stammsechs antreten konnte, mit 9:1 für sich.

GW Flüren rechnet diesmal mit mehr Gegenwehr

„Am Samstag rechne ich mit deutlich mehr Gegenwehr“, sagt Flürens Mannschaftssprecher Wolfgang Gerth: „Natürlich sind wir der Favorit. Aber es gibt überhaupt keinen Grund, den Weseler TV auf die leichte Schulter zu nehmen.“ Die Rot-Weißen können diesmal quasi aus dem Vollen schöpfen. Einzig Tobias Benning, der in dieser Saison studienbedingt noch ohne Einsatz ist, fehlt weiterhin. Michael Schwarz, nominell der Spitzenspieler der zweiten Mannschaft, hilft somit im zwölften Spiel zum zwölften Mal aus.

Gordon Thiel ist vom Aufstieg des Nachbarn überzeugt

„Wir wollen die Flürener so gut es geht ärgern“, sagt Gordon Thiel, der sich sicher ist, dass dem Nachbarn der Aufstieg gelingt: „Wenn die Rückrunde halbwegs normal verläuft, könnte das schon am 17. oder 18. Spieltag fix sein.“ Für die Flürener, die ebenfalls in Bestbesetzung antreten können, ist der Januar der Monat der Nachbarschaftsduelle. Das ursprünglich für den 15. Februar terminierte Heimspiel gegen den Tabellenfünften TTV Rees-Groin wurde auf den übernächsten Samstag, 18. Januar (15 Uhr) vorverlegt. Am 26. Januar ist Flüren zu Gast beim TV Mehrhoog.

Hohe Hürde für den TV Mehrhoog zum Jahresauftakt

Der TV Mehrhoog steht zum Auftakt der Rückrunde vor einer hohen Hürde. Am Samstag (18 Uhr) ist der Vorletzte, der fünf Punkte Rückstand auf die Relegationsplätze hat, beim Tabellendritten DJK Rhenania Kleve zu Gast. Auf seinen Spitzenspieler Marco Diederichs müssen die Mehrhooger aufgrund anhaltender Rückenbeschwerden weiterhin verzichten.

Matthias Pumpe kommt zu seinem ersten Einsatz als Stammspieler. Die bisherige Nummer zwei der zweiten Mannschaft wurde zur Rückrunde in der „Ersten“ an Position vier gemeldet. Gegen Kleve dürfte Mehrhoog nur schwerlich etwas ausrichten können. Der NRW-Liga-Absteiger, der auf einen Start in der Verbandsliga verzichtete, ist an den Positionen eins bis vier mit Johannes Kirchner, Martin Blume, Christian Schlesinger und Oliver Jansen sehr stark besetzt.