In der Sporthalle in Essen-Bergeborbeck war kein Spiel für die Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden möglich. Auf dem Spielfeld der Heimstätte des VC Allbau Essen hatte sich Wasser gebildet.

2. Volleyball-Bundesliga Wasser in der Halle! Partie von BW Dingden in Essen abgesagt

Hamminkeln. Zwangspause für die Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden. Wasser auf dem Spielfeld des VC Allbau Essen ließen ein Spiel nicht zu.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wasser in der Halle! Partie von BW Dingden in Essen abgesagt

Starker Regen und Fußballspiele auf Naturrasen oder Asche, dies verträgt sich nicht gut. Doch dass Regen eine Partie der 2. Volleyball-Bundesliga stoppt, kommt sehr selten vor. Am Samstagabend erwischte es allerdings die Damen von BW Dingden. Die Partie bei VC Allbau Essen musste abgesagt werden, da in die Sporthalle in Bergeborbeck Wasser eingedrungen war und sich innerhalb der Spielfläche ausgebreitet hatte.

Die Absage kam für BWD-Trainer Marinus Wouterse noch gerade zur rechten Zeit. Nachdem er sein Team der Uni Nijmegen gecoacht hatte, erfuhr er von dem Spielausfall. „Das passiert schon mal“, sagte der 63-Jährige, für den dieser Grund einer Absage keine Premiere darstellte. Ein neuer Termin für die Begegnung steht noch nicht fest.