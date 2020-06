Vriesman und Ast lassen den SuS Wesel-Nord jubeln

Wesel. Nach den Einzeln sieht alles nach einer sicheren Sache aus, doch dann wird die Partie der Weseler Damen gegen Oberhausen noch einmal spannend.

Die Tennis-Damen des SuS Wesel-Nord haben auch ihre zweite Partie in der Bezirksliga für sich entscheiden können. Nach dem klaren 9:0 beim SC Bocholt 26 mussten die Weselerinnen im Heimspiel gegen den TK 78 Oberhausen allerdings mächtig zittern. Am Ende brachte das dritte Doppel beim 5:4 den entscheidenden Zähler. Daphne Vriesman und Laura Ast siegten knapp mit 3:6, 6:2, 10:6 gegen Carolin Spitza und Ines Troost und sorgten damit für Jubel beim Gastgeber.

Leonie Reis kämpft sich im Spitzeneinzel zurück

Nach den Einzeln hatte sich der SuS noch einen vermeintlich beruhigenden 4:2-Vorsprung erspielt. Im Spitzeneinzel kämpfte sich Leonie Reis gegen die Ex-Flürenerin Ellice Rams nach 3:8-Rückstand im Match-Tiebreak noch zu einem 6:4, 3:6, 11:9-Erfolg. Zuvor hatten Janin Döring (6:3, 6:4 gegen ihre ehemalige Teamkameradin Lisa van Bergen), Vriesman (6:3, 6:1 gegen Spitza) und Ast (6:1, 6:1 gegen Sabrina Zazzi) für Wesel gepunktet. Leah Israel (1:6, 0:6) war gegen die frühere SuS-Spielerin Anna Wormann chancenlos. Marie Weiß (4:6, 4:6 gegen Troost) gab den zweiten Zähler ab.

Janin Döring (rechts), hier im Gespräch mit Leah Israel, schlug die Ex-Weselerin Lisa van Bergen. Foto: Gerd Hermann / FUNKE Foto Services

In den Doppeln wurde es dann richtig spannend. Reis/Döring (4:6, 6:3, 10:12 gegen Rams/Wormann) unterlagen wie Israel/Weiß (2:6, 6:3, 5:10 gegen Miriam Dieter/van Bergen), doch die knappen Niederlagen waren kurz darauf vergessen. „Wir freuen uns sehr über den guten Start, aber uns war auch klar, dass wir in diesen Spielen gute Chancen haben würden, weil wir eine gute Besetzung hatten. Das bleibt leider nicht so, und es kommen noch deutlich schwierigere Aufgaben auf uns zu“, drückt Mannschaftsführerin Daphne Vriesman nach dem blendenden Start etwas auf die Euphoriebremse.

Auch für die Herren 40 des Vereins, die als Aufsteiger in die Saison in der 2. Verbandsliga gegangen sind, hätte der Start nicht viel besser laufen können. Nach dem knappen 5:4-Heimsieg über den Unterbacher TC machten es die Weseler diesmal weniger spannend. Beim Barmer TC war die Begegnung schon nach den Einzeln gelaufen. Am Ende setzten sich die Gäste mit 7:2 durch, profitierten dabei aber auch davon, dass der Wuppertaler Gastgeber personell stark ersatzgeschwächt in die Partie ging.

Jörg Ahrens schlägt Milos Jovanovic

So hatte Wesels Nummer eins Jörg Ahrens gegen Milos Jovanovic, in Barmen eigentlich an Position elf gelistet, beim 6:2, 6:2 dann auch keine Mühe. Andreas Iland (6:2, 6:1 gegen André Bovenkamp) und Thomas Weber (6:1, 6:1 gegen Ulrich Volmer) waren ähnlich schnell durch. Frank Schulten (7:5, 6:0 über Sascha Frangen) und Frank Weiß (6:4, 6:4 über Andreas Stachely) hatten zwar etwas mehr Mühe, gerieten aber auch nie in Gefahr. Die knappe Niederlage von Markus Köper, der sich Hans-Georg Walter mit 5:7, 6:3, 7:10) geschlagen geben musste, fiel da kaum noch ins Gewicht.

Lange Pause

In den Doppel bauten Iland/Weiß (6:2, 6:4 gegen Stachely/Volmer) und Weber/Köper (6:4, 6:2 gegen Walter/Axel Röth) die Führung noch aus. Ahrens/Schulten verloren das erste Doppel gegen Jovanovic/Bovenkamp mit 3:6, 4:6). Ihre nächste Partie bestreiten die Weseler erst wieder am 15. August beim TC Waldhof. In Bottrop dürften die Trauben für Ahrens und Co. dann deutlich höher hängen.

Die U-18-Junioren des SuS besiegten zum Bezirksliga-Auftakt ihren Gast Heißen Mülheim deutlich mit 6:0. Malte Philippen (6:0, 6:3), Jonathan Geßner (6:2, 6:0) und Carlsson Claaßen (6:0, 6:0) hatten in ihren Einzeln wenig Mühe, nur Linus Wambach musste an Position eins gegen Janis von Lackum (2:6, 6:0, 10:4) richtig kämpfen. Die Doppel Wambach/Philippen (6:3, 4:6, 10:4) und Geßner/Claaßen (6:1, 6:1) schraubten das Ergebnis noch in die Höhe.