Wesel. Spielfrei statt Freitagabend-Partie für den Fußball-Landesligisten PSV Lackhausen: Die Stadt Kalkar sperrte die Plätze in Hönnepel-Niedermörmter.

Vorgezogenes Spiel des PSV Lackhausen vorzeitig abgesagt

Nur ein Zähler fehlt dem PSV Lackhausen, um seine Bilanz in der Fußball-Landesliga aus der Hinserie der vergangenen Saison zu egalisieren. Doch aus diesem Unterfangen wird in diesem Jahr voraussichtlich nichts mehr. Denn am Freitag sagte die SV Hönnepel-Niedermörmter die vorgezogene Partie gegen die Weseler wegen Unbespielbarkeit des Platzes ab. PSV-Trainer Björn Assfelder geht davon aus, dass die Begegnung eine Woche vor dem für den 9. Februar vorgesehenen Start nach der Winterpause nachgeholt wird.

Mitarbeit der Stadt Kalkar hatten sich am Freitag um 12 Uhr den Platz angesehen. Sie sperrten den „Acker“ – der Gastgeber wirbt mit dem Slogan „Und der Acker bebt“ – für jeglichen Trainings- und Spielbetrieb. Letztlich überraschend kam dies für den Lackhausener Coach nicht. „Nach dem Regen am Donnerstag hatte ich irgendwie schon damit gerechnet“, sagt Assfelder. Dagegen seien die Plätze am Molkereiweg „in einem super Zustand“, so der 36-Jährige.

Wie er nun das zwangsweise komplett spielfreie Wochenende für seine Landesliga-Fußballer gestaltet, darüber will sich Björn Assfelder noch seine Gedanken machen. „Entweder feiern auf einem Weihnachtsmarkt oder trainieren“, zählt er die Alternativen auf. Allerdings kann es sich auch gut eine Kombination aus beiden Aktivitäten vorstellen. Weiter geht es übrigens am 8. Dezember in Giesenkirchen.