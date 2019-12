Viel los am Samstag in der Rundsporthalle

Für seinen Heimspieltag so kurz vor Weihnachten hat sich der BV Wesel RW etwas Besonderes einfallen lassen. Am Samstag öffnet die Rundsporthalle bereits um elf Uhr ihre Pforten. Während die Rot-Weißen die Rahmenbedingungen vorbereiten, können Eltern mit ihren Kindern bereits die Federbälle fliegen lassen oder Interessierte einfach mal einen Schläger in die Hand nehmen. Nach dem Spiel gegen die Berliner Brauereien bleiben die Bundesliga-Akteure noch in der Halle, um mit Kindern des Vereins zu spielen. „Das dürfte für viele schon ein ganz besonderes Erlebnis sein“, freut sich nicht nur Andreas Ruth auf die Aktion.