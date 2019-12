Verbesserter SV Schermbeck geht auch in Lintfort leer aus

Schermbeck. Der SV Schermbeck bleibt Schlusslicht in der Handball-Landesliga. Bei TuS Lintfort zeigte sich das Team verbessert, trotzdem reichte es nicht.

Eine knappe Niederlage kassierten die Landesliga-Handballer des SV Schermbeck am Sonntagnachmittag. Im Gastspiel beim TuS Lintfort unterlag das Team von Trainer Stephan Schmücker am Ende der spannenden 60 Minuten mit 26:27 (14:15) und behält in der Tabelle die Rote Laterne.

Ärgerlich war aus Sicht des Schermbecker Coaches vor allem die harte Gangart der Hausherren, die dazu führte, dass Jan-Felix Dräger-Gillessen und auch Henry Nagel im Laufe der Begegnung verletzungsbedingt ausscheiden mussten. „Trotz der Niederlage habe ich im Vergleich zu den letzten Auftritten eine deutliche Leistungssteigerung meiner Mannschaft gesehen”, so Schmücker. „Das Spiel haben wir unglücklich verloren. Wir hatten die Chance, heute mindestens einen Punkt mitzunehmen. Deshalb bin ich schon enttäuscht.”

SV Schermbeck gelingen viele einfache Treffer

Über die gesamten 60 Minuten präsentierten sich die zuletzt kriselnden rot-weißen Handballer deutlich formverbessert und gestalteten die Partie bis in die Schlussphase hinein offen. Vor allem das Zusammenspiel zwischen Torhüter und Abwehr gelang gut, so dass die Gäste zu einigen Gegenstößen und leichten Treffern kamen. Den Hausherren gelang im ersten Durchgang bei mehrfach wechselnder Führung lediglich ein einziger Zwei-Tore-Vorsprung (9:7/16.).

Das änderte sich nach dem Seitenwechsel, weil sich zunächst der TuS Lintfort auf vier Treffer absetzen konnte, die Gäste aber mit einem Fünf-Tore-Lauf das Spiel erneut auf 22:21 (49.)für den SV Schermbeck drehten. Erst die letzten vier Minuten gaben den Ausschlag für die Gastgeber, die sich mit 27:24 (57.) vorentscheidend auf drei Treffer absetzen konnten. (beck)

SVS: N. Bell, Cetin; Urbansky (5), L. Nappenfeld (1), Dahlhaus (5), Marienbohm, N. Nappenfeld (2), Portz (7), Döhmer (2), Nagel (1), Dräger-Gillessen (1), Fröhner-Soppe, F. Bell (2).