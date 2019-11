Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verbandsliga-Tabelle wird begradigt

Die HSG Wesel und Königshof II sind nicht die einzigen Teams, die am eigentlich spielfreien Wochenende rund um Totensonntag im Einsatz sind. Auch die HSG RW Oberhausen TV holt am Samstag ihre Partie gegen TV Geistenbeck nach. Damit wird die Tabelle im Anschluss an das kommenden Wochenende begradigt sein.