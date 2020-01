Am Niederrhein. Als Schlusslicht reiste die HSG Wesel zum Spitzenreiter der Handball-Bezirksliga. Die Sensation blieb aus. BW Dingden verlor in Issum mit 15:18.

Ungleiches Duell endet für die HSG Wesel wie erwartet

Es war ein höchst ungleiches Duell. Das punktlose Schlusslicht HSG Wesel gastierte beim Spitzenreiter TuS Lintfort II, der in der Handball-Bezirksliga der Damen noch keinen Zähler abgegeben hat. Natürlich änderte sich daran auch nach dem Aufeinandertreffen nichts. Doch die HSG Wesel zog sich mit dem 13:25 (9:14) recht achtbar aus der Affäre.

„Unser Spiel war in der ersten Halbzeit richtig gut“, sagte Handballerin Helen Esser. So hieß es nach 24 Minuten gerade mal 9:10 aus Sicht der Weselerinnen. Letztlich ergab sich beim Tabellenletzten allerdings wieder das altbekannte Dilemma. In der ersten Hälfte hatte die HSG nur eine Ersatzspielerin auf der Bank, nach der Pause rückte mit Cara Schade die zweite Torhüterin mit aufs Feld. So lange die Kraft reichte, hielten die Gäste ordentlich mit. „Dass man so ein Spiel nicht gewinnt, ist klar. Aber wir können letztlich zufrieden sein“, so Esser.

HSG: Terfurth; Schade (1), Korczak, Glaser (1), Badziong, Esser (7/3), Seidler (1), Hasenkamp (2), Panek (1).

So hatte sich BW Dingden den Start ins neue Jahr nicht vorgestellt. Beim vor dem Spieltag Drittletzten TV Issum II mussten sich die Blau-Weißen mit 15:18 (9:9) geschlagen geben. „Ich hatte schon damit gerechnet, dass wir dort punkten können“, stellte Trainer Tobias Weidemann nach der Begegnung fest. Die Zahl der Gegentreffer sprach eigentlich auch dafür, doch vorne lief wieder einmal nicht viel zusammen.

BW Dingden vergibt weiter reihenweise Chancen

„Ich hatte gehofft, dass im neuen Jahr die eklatante Abschlussschwäche besser wird“, sagte der BWD-Coach. Aber daraus wurde nichts, beste Chancen wie beispielsweise Strafwürfe – nur drei von sechs wurden verwandelt – fanden wieder mal nicht den Weg ins Netz. „Wir werden uns wohl mit einem Platz im Niemandsland der Tabelle anfreunden müssen“, so Weidemann.

BWD: Leszinski; Bußkamp (2), Ratering, Lievers (1/1), Volmering (1), Koopmann (1), Weidemann (1), Geuting (6/1), Tewinkel (1), Dienberg, Wittich, Klein-Hitpaß, Leiting (1/1), Steinert (1).

Die HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg bezwang den SV Neukirchen mit 28:19 (13:10). „Wir sind gut in die Partie gekommen und haben nach neun Minuten auch mit 6:2 geführt. Dann ist das passiert, wovor ich gewarnt hatte“, so Trainer Ralf Sobotta. Sein Team habe sich jedes Tor hart erarbeiten müssen. „Das war schon sehr kraftraubend und intensiv.“ Nach der Pause war die Begegnung dann aber nach dem Zwischenspurt auf 19:11 (37.) schnell entschieden.

HSG HMI: K. Bücker; Schnelting (4), Becker (4), Bruckwilder (3), Müller (2), Eimers, Praest, Zey, Nehling (6), Gorges, E. Bücker (1), Haves (4), Roes (1), A. Bücker (3).