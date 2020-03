In Sorge um den Coronavirus werden größere Veranstaltungen aktuell schnell in Frage gestellt. Auch der Reitverein Jagdfalke Brünen hatte noch einmal eine Vorstandssitzung einberufen, um über das Hallen-Springturnier am kommenden Wochenende zu entscheiden. Der Entschluss steht nun fest: Am Samstag und Sonntag wird es Springreiten an der Bergstraße geben. Die Besucher dürfen sich auf insgesamt 14 unterschiedliche Prüfungen im Springreiten freuen – acht am Samstag und sechs am Sonntag.

„Momentan“, sagt Michelle Eberlin, die Pressesprecherin des Reitvereins, „gehen wir davon aus, dass die Veranstaltung stattfindet. Außer die Stadt sagt etwas anderes, aber das ist bisher nicht der Fall.“ Das Thema Coronavirus ist dennoch am Wochenende sehr präsent, der Verein hat Vorkehrungen getroffen, die Eberlin erläutert: „Wir haben für Möglichkeiten zum Desinfizieren gesorgt, und es werden Infoblätter dazu aufgehangen. Die Leute sollen sich bei uns sicher fühlen.“

Keine Überraschungen

Bis zu 1000 Personen werden auf der Anlage des RV Jagdfalke aber ohnehin nicht erwartet. Knapp über 400 Nennungen hat der Verein kurz vor Turnierstart zu verzeichnen und liegt damit voll im Soll. Immerhin sind das grob überschlagen 200 Reiterinnen und Reiter pro Tag. „Das ist eigentlich ähnlich wie im letzten Jahr. Die Meldefrist ist aber auch schon ungefähr vier Wochen her, da war das Thema Coronavirus noch nicht so aktuell“, so Michelle Eberlin.

Zusätzlich zu Pferd und Reiter hoffen die Verantwortlichen natürlich auch in diesem Jahr wieder auf zahlreiche Zuschauer, auch hier erwarten die Verantwortlichen keine Überraschungen oder Einbußen. Speziell beim Thema Verkauf von Speisen und Getränken vor Ort: „Wir rechnen eigentlich mit gar nichts. Es wird eine ganz normale Veranstaltung, und wir hoffen, dass auch nicht weniger Leute kommen als sonst.“