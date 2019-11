Trainer des PSV Lackhausen hofft auf eine Trotzreaktion

Wesel. Das erste Spiel nach der Pokal-Blamage bei der DJK Barlo (1:5) steht an. Fußball-Landesligist PSV Lackhausen empfängt am Sonntag VSF Amern.

Björn Assfelder denkt mit Grauen an die Pokal-Blamage bei der DJK Barlo (1:5). „Wir waren zusammen mit dem SV Rees die Lachnummer“, räumt der Trainer des Fußball-Landesligisten PSV Lackhausen ein. Ein Thema soll das Aus in der zweiten Runde auf Kreisebene auch am Molkereiweg noch werden. Allerdings erst in der kommenden Woche. „Schließlich haben wir am Sonntag eine schwere Aufgabe vor der Brust“, begründet der Coach die Tatsache, die Aufarbeitung des Pokal-Desasters zu vertagen. Stattdessen gilt sein Fokus nun dem Heimspiel am Sonntag (14.30 Uhr) gegen den VSF Amern.

Auch wenn Björn Assfelder das Thema Pokal erst in den kommenden Woche bei seinen Kickern auf den Tisch bringen will, Auswirkungen auf das Meisterschaftsspiel sind schon zu erwarten. So sieht es auch der Übungsleiter. „Ich glaube, dass die Mannschaft eine Trotzreaktion zeigen wird“, meint der 36-Jährige. Als Wiedergutmachung will er dies aber auf keinen Fall verstanden wissen. Denn im Pokal sind die Weseler nun mal definitiv raus. Doch in seinem Kader sieht der Übungsleiter Akteure, die er irgendwo als Gewinner bezeichnen kann. „Diejenigen, die nicht gespielt haben.“

Es gibt auf jeden Fall Umstellungen beim PSV

Personelle Konsequenzen betrachtet Björn Assfelder als logische Folge aus der Blamage. „Ich werde auf jeden Fall umbauen.“ Zumal die im Pokal fehlenden Christopher Abel, Sebastian Eisenstein, Eray Tuncel und Dorian Weber wieder zur Verfügung stehen. Lennart Laader hatte bei der Pleite durch einen grippalen Infekt geschwächt komplett auf der Bank gesessen, sollte gegen Amern aber wieder fit sein.

Vier Zähler nach dem 0:4 gegen St. Tönis

Die Art und Weise des Pokalscheiterns kam für Björn Assfelder wie aus dem Nichts. „Schließlich können wir uns Liga-technisch nicht beschweren“, sagt der Übungsleiter zurecht. Seine Elf nimmt den vierten Platz ein, nach dem auch aufgrund des Personalmangels deutlichen 0:4 gegen St. Tönis reichte es beim VfR Krefeld-Fischeln (6:2) und in Scherpenberg (0:0) zu vier Zählern.

Donavan Sadek hat sich das Knie verdreht

In dem Zeitraum ging der Gast aus Amern hingegen komplett leer aus. Der Tabellensiebte unterlag in St. Tönis (1:3) und ließ sich vom abstiegsbedrohten VfR Krefeld-Fischeln düpieren (2:4). „In der Mannschaft stehen viele junge Spieler, die ist also ähnlich aufgestellt wie mein Team“, erläutert Assfelder, der weiterhin ohne Mohamed Baydoun (Knorpelschaden), Alpay Erdem (Bänderriss in der Schulter), Daniele Kowalski (Bänderblessur), Lauritz Meis, Jona Sobotta (beide Adduktorenprobleme), Deniz Özel (Magen- und Darminfekt), Stephan Sanders (privat verhindert) und Donavan Sadek auskommen muss. Letzterer durfte nach seinem Nasenbeinbruch wieder trainieren, verdrehte sich bei einer Einheit dann aber das Knie. „Irgendetwas ist kaputt, das Kreuzband soll es aber nicht sein“, so Assfelder. Allerdings ist das Bein betroffen, in dem sich der 26-Jährige einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.

Vor dem spielfreien Wochenende (23./24. November) testet der PSV am Freitag (22. November, 20 Uhr) bei DJK Arminia Klosterhardt, U 19.