Vorüber, aber längst noch nicht vergessen: Am Freitagabend stand das Schermbecker Sportjahr 2019 noch einmal retrospektiv im Mittelpunkt des Interesses. Denn der Gemeindesportverband Schermbeck unter dem Vorsitz von Hans Kutscher ehrte seine Sportler des Jahres und hatte dazu zur großen Gala in den Saal der Gaststätte „Ramirez” eingeladen. Doch anders als im Vorjahr, als die Wasserballerinnen Charlotte Herrschaft und Sophie Gromann völlig überraschend den Titel abräumten, gewann diesmal einer der haushohen Favoriten. Die fünfköpfige Jury hatte sich, wenn auch nach langer Diskussion, schließlich für Thorsten Sonsmann entschieden.

Der 45-jährige Realschullehrer, der bereits 2014 diese Ehrung in Empfang nehmen konnte, ist Rettungsschwimmer und betreibt dieses Hobby mit großem Erfolg als Leistungssport bei der DLRG Region Uetersen. Im abgelaufenen Jahr gewann er bei der Europameisterschaft der Rettungsschwimmer im italienischen Riccione gleich drei Titel und stellte einen Weltrekord auf im 100-Meter-Rettungsschwimmen mit Flossen. „Ein schönes Gefühl”, sagte der Sieger des Abends, der von Moderator Thorsten Schröder als „David Hasselhoff von Schermbeck” vorgestellt wurde.

Konzentration gilt schon der Weltmeisterschaft

Der Mann, der neben einer Trophäe eine Prämie von 750 Euro in Empfang nehmen konnte, blickte schon im ersten Interview nach der Ehrung voraus. „Meine Konzentration gilt bereits wieder den Welttitelkämpfen, die in diesem Jahr ebenfalls in Italien stattfinden werden”, sagte er, womit er auch im kommenden Jahr wieder ein Kandidat werden könnte.

Die Jury, der unter anderem Wolfgang Lensing von der Volksbank Schermbeck und Tim Scholz von der Nispa angehörten, hatte es sich dennoch nicht leicht gemacht. In der zentralen Frage, die bei der Entscheidungsfindung immer wieder im Raum stand, ging es um die Wertungskriterien, die es anzulegen gilt. „Ist ein Erwachsener, der hochklassige Resultate erbringt, höher einzustufen als beispielsweise eine Jugendmannschaft, die sich gerade findet?” fragte Lensing keineswegs zu Unrecht.

Springreiter Martin Sterzenbach wird Zweiter

Die Diskussionen waren intensiv bis anstrengend, das Ergebnis aber bildet einen repräsentativen Querschnitt der bunten Sportlandschaft Schermbecks ab. „Wir versuchen eben, bei der Würdigung möglichst viele Faktoren zu berücksichtigen”, ergänzte Scholz.

Wiederholte seinen Erfolg von 2014: Thorsten Sonsmann wurde Sportler des Jahres. Foto: GE

Im Resultat jedenfalls bildete sich die Jurymeinung so ab, dass etwa Martin Sterzenbach, Reiter des RV Lippe-Bruch Gahlen, die Wahl als Zweiter beendete, da er in 2019 Bundeschampion der Berufsreiter wurde. Auf Rang drei landeten die Tänzer Sandra Kornfeld und ihr Partner Norman Hermanski. Und um den vielen anderen Kandidaten gerecht zu werden, verlängerte der Veranstalter die Liste diesmal auf fünf Gewinner, so dass die 15-jährige Ronja Buddenkotte für ihr erfolgreiches Judo-Jahr und die U-11-Fußballer des SV Schermbeck unter der sportlichen Leitung von Evans Ankomah-Kissi für ihre Hallen-Stadtmeisterschaft und die Kreismeisterschaft geehrt werden konnten. Letztere sprangen übrigens per Wildcard in das Feld der zur Wahl stehenden Sportler.

Stellvertretender Bürgermeister stolz auf Schermbecker

Darüber hinaus gaben geladene Gäste wie Michael Lachs vom Stadtsportverband Dorsten, Rainer Schwarz, Vorstands-Vorsitzender der Volksbank Schermbeck und Reinhard Hoffacker, Direktionsbevollmächtigter der Nispa, der Veranstaltung einen würdigen Rahmen und hoben in der Sponsorendiskussion zur Eröffnung die Bedeutung ihres Engagement hervor. „Ich bin jedenfalls unglaublich stolz darauf, dass Tausende Schermbecker Mitglied in Sportvereinen sind”, so der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde, Engelbert Bikowski.

Am Ende des Abends, der untermalt wurde von Musikern der Gesamtschule Schermbeck und einem begeisternden Auftritt des Kölner Magiers Phil Schmitz, waren dann auch so ziemlich alle rundum zufrieden. Bemerkenswert war zudem das Interview mit Ludger Zens, Initiator des Radsport-Rennstalls „Zens and Friends”, der auf die Begeisterungsfähigkeit seiner Mitstreiter verwies. „Wir haben bei den Rennen schon immer gehört: Da kommen wieder die Bekloppten vom Niederrhein. Keine Ahnung, warum die so schnell sind. Aber sie sind´s“, erzählte er grinsend.