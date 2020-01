Lokalsport Neururer Nationalcoach?

Wie man ihn aus zahlreichen Fußball-Expertenrunden im Fernsehen kennt, war Peter Neururer auch am Samstagabend in Plauderlaune. Er redete auf der Bühne über ein mögliches letztes Trainer-Engagement in seiner Karriere. „Es laufen derzeit Gespräche darüber, ob ich vielleicht Nationaltrainer im Ausland werde“, sagte er. Wo es ihn möglicherweise hinzieht, ließ er offen.

Seinen Herzensklub Schalke 04 verfolgt er weiter intensiv und derzeit mit großer Freude: „Eine internationale Platzierung wäre überragend. Über die Deutsche Meisterschaft braucht man aber nicht reden.“