SV Schermbeck überrumpelt Schalkes U 23

Thomas Falkowski wurde es trotz eisiger Temperaturen am Dienstagabend ganz warm ums Herz. Den Grund für die wohligen Gefühle lieferte das Testspiel des SV Schermbeck gegen die U 23 des FC Schalke 04. „Wir haben im altehrwürdigen Parkstadion gespielt“, schwärmte der Schermbecker Trainer als bekennender Fan des Klubs aus Gelsenkirchen. Viel mehr noch als der Ort des Geschehens sorgte das, was seine Mannschaft auf dem Platz zeigte, für gute Laune bei Thomas Falkowski. Den aus seiner Sicht „richtig guten Test“ gewannen die Schermbecker mit 1:0 (0:0).

Das bekannte Rezept des Oberligisten ging auch gegen den ranghöheren Gegner bestens auf. „Wir wollten den Gegner unter Druck setzen, früh anlaufen und mit Gegenpressing den Spielaufbau stören. Das ist unser Stil, und das hat wieder gut funktioniert“, so Falkowski, der nach der Pause komplett durchwechselte.

Kevin Rudolph erzielt den Siegtreffer

Beim entscheidenden Tor durch Kevin Rudolph in der 56. Minute klappte das besonders eindrucksvoll. Die Schermbecker stellten mustergültig zu, liefen das Regionalligateam aggressiv an und provozierten so vor dem Strafraum einen Fehlpass der Schalker. Nutznießer war Rudolph, der aus 16 Metern traf. Falkowski: „Es gab etliche Situationen, in denen unser Spiel gut funktioniert hat. Ich denke, wir haben den Gegner damit überrumpelt.“

Schon heute Abend steht der nächste Test für den Sechsten der Oberliga Westfalen auf dem Programm. Um 19 Uhr geht es zum FC Kray, dem Siebten der Oberliga Niederrhein. „Das ist wieder ein guter Gegner“, weiß Thomas Falkowski. „Wir achten schon darauf, dass wir gegen solche Mannschaften spielen. Das bringt uns weiter.“ Besonders gut ist dies bei den jungen Spielern im Team zu beobachten. „Sie haben eine Riesenentwicklung gemacht“, freut sich Falkowski, der den Kampf um die Plätze im Team als eng beschreibt. „Wir haben im Moment einen großen Konkurrenzkampf auf dem Platz. Das ist für einen Trainer schon eine tolle Situation.“

Mit Michael Smykacz, der gegen Schalkes U 23 wieder mitspielte und immer besser in Tritt kommt, könnte sich der Konkurrenzkampf noch einmal vergrößern. Laut Falkowski soll eine Einigung mit Westfalia Herne, Smykaczs bisherigem Verein, kurz bevorstehen. „Er wird uns auf jeden Fall weiterhelfen. Michael ist ein einwandfreier Typ, deshalb wollte ich ihn auch unbedingt haben. Er passt charakterlich, menschlich und spielerisch perfekt zu uns.“