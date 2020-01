SV Schermbeck kann mit einem Sieg die Rote Laterne abgeben

Die Landesliga-Handballer des SV Schermbeck wollen am Wochenende dort weitermachen, wo sie am vergangenen Spieltag aufgehört haben. Das Team von Trainer Stephan Schmücker möchte am Samstagabend im Heimspiel gegen den TV Biefang (18 Uhr) unbedingt zwei Punkte gewinnen und damit den zweiten Erfolg in Serie einfahren, um möglicherweise auch die Rote Laterne abgeben zu können.

Die Chancen jedenfalls stehen günstig, denn auch der Gegner hängt im Tabellenkeller fest und hat gerade mal zwei Punkte mehr auf der Habenseite als die Gastgeber. „Gegen die Kontrahenten, die wie wir in der Tabelle unten stehen, sind Siege doppelt wertvoll”, weiß auch der Schermbecker Trainer. „Insofern wollen und werden wir diese Begegnung auch gewinnen.” Mit einem weiteren Sieg wäre endgültig der Kontakt zum unteren Tabellenmittelfeld hergestellt.

Im Hinspiel richtig schlechten Tag erwischt

Doch Vorsicht ist angeraten. Am ersten Spieltag dieser Saison unterlag der SVS in Biefang – und das mit 15:24 zudem sehr deutlich. „Dabei war Biefang nicht überragend”, erinnert sich Schmücker, „wir aber richtig schlecht an dem Tag.” Das soll nun im Rückspiel alles besser werden, zumal die Schermbecker Handballer nach dem höchst überzeugenden 31:22 gegen den SC Bottrop vor einer Woche ordentlich Selbstvertrauen getankt haben. „Für diese Begegnung gelten dieselben Vorzeichen wie in der letzten Woche”, sagt der Coach. „Wir müssen ganz einfach konsequent unser Spiel umsetzen.”

Die Zuversicht des Trainers speist sich nicht allein aus der Tatsache, dass mit Hendrik Portz (Schleimbeutelentzündung) und Moritz Schmäing (Verdacht auf Bänderriss) nur zwei Stammkräfte ausfallen werden. „Auch der Trainingsfleiß meiner Spieler ist derzeit beeindruckend”, sagt er. „Hier lässt keiner den Kopf hängen.”