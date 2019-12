SV Ringenberg beendet die Negativserie ausgerechnet im Derby

Am Niederrhein. Der SV Ringenberg bezwingt in der Fußball-Kreisliga A BW Wertherbruch mit 2:1. SV Bislich unterliegt 2:4, HSC Berg ist in Spellen ohne Chance.

Der SV Ringenberg hat seine Negativserie in der Fußball-Kreisliga A beendet. Der Aufsteiger, der zuvor drei Mal in Folge als Verlierer vom Platz gegangen war, entschied das Nachbarschaftsduell gegen BW Wertherbruch mit 2:1 (1:0) für sich. „Die drei Punkte tun gut und sind absolut verdient“, freute sich SVR-Trainer Dennis Reddmann.

BW Wertherbruch ging nach zuletzt fünf Spielen ohne Niederlage wieder leer aus. „Das war in allen Belangen zu wenig. Ich bin sehr enttäuscht. Über diesen Auftritt werden wir in der Woche noch reden müssen“, sagte BWW-Coach Rene Olejniczak, dessen Team nur wenige gute Phasen hatte.

Nur „leichtes Aufbäumen“ von BW Wertherbruch

Die Ringenberger bestimmten das Geschehen von Beginn an. Philipp Klemme, Matthias Nienhaus und David Pasz vergaben zunächst beste Chancen für den Gastgeber. Jens Schmitt war schließlich nach einer Ecke zur Stelle und markierte das überfällige 1:0 (38.). „Wir müssen zur Pause eigentlich höher führen“, sagte Reddmann, dessen Team nach dem Wiederanpfiff etwas nachließ. „Das war ein leichtes Aufbäumen von uns, mehr aber auch nicht“, sagte Olejniczak über die etwas bessere Phase seines Teams.

Tobias van Wahnem sorgte mit dem 2:0 in der 78. Minute schließlich für die Vorentscheidung. Nico van Drünen gelang für den Gast in der Nachspielzeit noch der Anschluss, danach war jedoch Schluss. „Das war eine absolut verdiente Niederlage“, sagte der BWW-Übungsleiter.

Dritter Treffer bricht dem SV Bislich das Genick

Der SV Bislich zog beim Tabellenzweiten Fortuna Millingen mit 2:4 (1:3) den Kürzeren. „Ich kann dem Team von der Einstellung her keinen Vorwurf machen. Der Gegner war aber einfach effektiver“, stelle SVB-Trainer Steffen Herden fest. Die Gäste gerieten nach 32. Minuten mit 0:1 in Rückstand und kassierten sechs Minuten später per Elfmeter das 0:2. Robert Freudenthal war der Ball im Strafraum unglücklich an die Hand gesprungen.

Dem 1:2 durch Jonas Rösner (40.) ließ Millingen mit dem Halbzeitpfiff das 3:1 folgen. „Das dritte Gegentor hat uns das Genick gebrochen“, so Herden, der den vergebenen Chancen von Rösner (15.), Sebastian Giesen (25.) und Nils Pagojus (35.) nachtrauerte. „Wir haben zur Zeit leider auch etwas Pech am Stiefel“, sagte Herden.

HSC Berg erzielt keinen eigenen Treffer in Spellen

Nach einem Foul von Simon Mai erhöhte Millingen in der 56. Minute per Elfmeter auf 4:1. Rösner gelang zehn Minuten vor dem Abpfiff nur noch der Treffer zum 2:4-Endstand. „Wir haben alles versucht. Es hat eben nicht gereicht“, sagte der Bislicher Trainer.

Schlusslicht HSC Berg kam beim Fünften SV Spellen unter die Räder. Der Aufsteiger kassierte eine 1:6 (0:4)-Niederlage. Bereits nach einer knappen halben Stunde lagen die Gäste mit 0:3 zurück (16./25./27.). In der 40. Minute legte Spellen das 4:0 nach. Nach einem Spellener Eigentor zum 1:4 (69.) erhöhten die Gastgeber noch auf 5:1 (73) und 6:1 (90.).

„Die Niederlage ist verdient, aber zu hoch ausgefallen. Wir hatten einige Chancen, die wir nicht genutzt haben“, sagte HSC-Trainer Adolf Grill, dessen Team weiter auf den ersten Saisonsieg wartet. Das A-Liga-Debüt von Patrick Nelskamp ging gründlich schief: 14 Minuten nach seiner Einwechslung sah er die Rote Karte, weil er mit der Hand auf der Linie den Ball spielte. „Er wird aus einem Meter angeschossen. Das war eine sehr harte Entscheidung“, so sein Coach.

Das Heimspiel des SV Brünen gegen den SV Rees fiel wegen Unbespielbarkeit des Brüner Ascheplatzes aus. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.