SV Brünen setzt Erfolgsserie fort und sich von unten ab

Der SV Brünen verschafft sich im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A immer mehr Luft. Im Nachholspiel bezwang die Elf von Trainer Aycin Özbek den SV Rees mit 4:0 (1:0) und liegt mittlerweile fünf Zähler vor dem Relegationsplatz. „Das ist ein tolle Gefühl und beruhigt auf jeden Fall. Jetzt kann die Mannschaft ein wenig Karneval feiern“, meinte der im Sommer scheidende Coach nach dem Abpfiff der Begegnung.

Nach der Winterpause haben die Brüner in den drei Heimspielen sieben Zähler eingefahren. Gegen die direkten Kontrahenten GSV Suderwick (4:2) und jetzt Rees gab es Siege sowie ein 1:1 gegen das Spitzenteam SV Spellen. „Aber wir sind nicht aus dem Schneider, sondern haben eine Menge zu tun“, sagt Özbek. Er hat den Abstiegskampf längst nicht zu den Akten gelegt.

Allerdings weiß Özbek auch um das Potenzial, das in seiner Mannschaft schlummert. „Wenn das Team fleißig ist, hat es eine Menge drauf“, so der Trainer. Und derzeit sei einiges an Trainingsfleiß vorhanden, was sich eindrucksvoll gezeigt habe. „Wir haben ein super Pressing gespielt und die Bälle ganz stark erobert“, lobte Aycin Özbek. Vor der Pause habe seine Elf die Überzahlsituationen aber noch nicht vernünftig ausgespielt, dies sei in der zweiten Hälfte besser geworden.

Fabian Eric Mehl brachte den Gastgeber in Führung (20.). Nach der Pause legte der „sehr gute“ (Özbek) Luca Schanzmann zwei Tore nach (47./63.) und leistete die Vorarbeit zum Eigentor (75.)