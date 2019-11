SV Brünen reist mit Selbstvertrauen zum SV Haldern

Hamminkeln. In der Kreisliga A tritt des SV Brünen am Freitag zum Nachholkick beim SV Haldern an. Nach dem Ausfall tauschten die Klubs das Heimrecht.

Die Kontrahenten sind auf Nummer sicher gegangen. „Damit das Spiel nicht wieder ausfällt“, wie es Trainer Aycin Özbek formuliert. Am 10. November war die Partie in der Fußball-Kreisliga A zwischen seinem SV Brünen und dem SV Haldern wegen Unbespielbarkeit des Platzes überraschend abgesagt worden. Die Vereine einigten sich auf dem kurzen Dienstweg auf einen Tausch des Heimrechts. Am Freitag (20 Uhr) wird die Begegnung auf dem Halderner Kunstrasen nachgeholt.