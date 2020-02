SV Brünen findet interne Lösung für scheidenden Aycin Özbek

Nachdem Aycin Özbek mit dem SV Bislich einen neuen Verein gefunden hat, ist nun auch die Özbek-Nachfolge beim Fußball-A-Ligisten SV Brünen geregelt. „Wir haben uns auf eine Brüner Lösung festgelegt“, sagt Obmann Matthias Michels. Und die hat schon einmal gut geklappt. Nachdem Steffen Herden zurückgetreten war, hatten in der Saison 2014/15 Michael Stenk und Wolfgang Schanzmann in den letzten Spielen das Team übernommen. Ab dem Sommer ist dies nun nicht mehr interimsmäßig der Fall, stattdessen wird das Duo als gleichberechtigtes Trainergespann den SV Brünen coachen.

„Er kennt den Verein in- und auswendig“, beschreibt Matthias Michels den 35-jährigen Michael Stenk. Der sieht sich selbst als „Brüner durch und durch“. Schließlich blieb er seinem Heimatverein bis jetzt komplett treu. Derzeit betreut er die A-Junioren in der Leistungsklasse und arbeitet zudem als Jugend-Abteilungsleiter. „Das möchte ich auf jeden Fall bis zu den nächsten Wahlen weitermachen. Der Job als Jugend- und Senioren-Trainer wird sich hingegen nicht vereinbaren lassen“, räumt Michael Stenk ein. Die neue Aufgabe sieht er als „Herzensangelegenheit“ an.

Senioren-Coach ist schon immer Michael Stenks Ziel

Dabei war es für ihn immer ein Ziel, als Senioren-Coach zu arbeiten. Erste Einblicke und Erfahrungen sammelte er zusammen mit Wolfgang Schanzmann, als das Duo im Saisonendspurt 2014/15 den A-Liga-Klassenerhalt beim SV Brünen unter Dach und Fach brachte. „Damals haben wir das als Team gemacht, deshalb sehe ich da auch gar keine Probleme“, so Michael Stenk über die künftige Zusammenarbeit mit Wolfgang Schanzmann. Der 57-Jährige war Vorgänger von Stenk bei den A-Junioren, hat in den letzten Jahren pausiert.

Diese interne Brüner Lösung sei in der Mannschaft „sehr positiv aufgenommen worden“, erzählt Matthias Michels von der Reaktion der A-Liga-Kicker. Von dem neuen Trainergespann erwartet der Fußball-Obmann, dass es weiterhin auf die A-Junioren baut und die Nachwuchsspieler in die erste Mannschaft integriert. Zunächst ist die Zusammenarbeit erst einmal auf ein Jahr angelegt, eine längerfristige Kooperation können sich aber beide Seiten vorstellen. Dabei gilt die Vereinbarung unabhängig von der Klassenzugehörigkeit im Sommer. „Wir gehen aber davon aus, dass wir die A-Liga halten“, sagt Michels.

Lokalsport B-Jugend zurückgezogen Als Jugendleiter hat Michael Stenk in der Winterpause die B-Juniorenkicker aus der Leistungsklasse zurückgezogen. „Das war der Wunsch der Mannschaft“, sagt der 35-Jährige. Das Team möchte künftig „gegen Gegner antreten, wo es auch mitspielen kann“. In der Rückrunde kämpft der SV Brünen mit seiner B-Jugend in der Kreisklasse um Meisterschaftspunkte. Dabei kann das Team allerdings nicht aufsteigen. Auch der SV Krechting meldete aus der Leistungsklasse ab.

Diese Hoffnung hegt natürlich auch Michael Stenk. Dass er in dem Verein groß geworden ist und fast zum Inventar gehört, dies stellt für den 35-Jährigen kein Problem dar. „Da besteht schon genug Abstand und Respekt. Ich bin sowieso ein Trainer, der mit dem Team zusammenarbeitet und nicht autoritär von oben herab handelt“, sagt der Coach, der im zweiten Halbjahr den ersten Teil der Trainer-B-Lizenz in Angriff nehmen will. Der Abschluss der insgesamt vierwöchigen Ausbildung soll dann im kommenden Jahr erfolgen.

Mit den Spielern des aktuellen Kaders führt der A-Ligist derzeit Gespräche für die kommende Saison. Die könnte es auch in anderer Hinsicht noch geben, schließlich bemängelt der aktuelle Coach Aycin Özbek immer wieder die magere Trainingsbeteiligung. „Da werde ich mal nachforschen müssen über die Gründe“, so Michael Stenk, der aus dem Kader „85 Prozent kennt. Das sind alles Brüner Jungs, die ich schon mal trainiert habe.“ Der SV Brünen ist halt „sein“ Verein.