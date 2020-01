Am Niederrhein. Im Testkick trennen sich der SV Bislich und GW Flüren 1:1, der SV Brünen siegt beim Hamminkelner SV II mit 4:2. Auch TuS Gahlen ist erfolgreich.

SV Bislich kommt nach 48 Stunden Pause zum Remis

Am Dienstag ging es noch gegen den Landesligisten PSV Lackhausen (1:4), nur 48 Stunden später standen die Kreisliga-A-Kicker des SV Bislich schon wieder zu einem Testspiel auf dem Platz. Diesmal hieß der Gegner GW Flüren aus der Kreisliga B. Nach 90 Minuten hieß es 1:1 (0:1).

Auf der Bank der Bislicher saß Co-Trainer Sven Scholten, da Steffen Herden im Freundschaftskick gegen die Lackhausener die Rote Karte gesehen hatte. „Das sind schon viele Spiele in sehr kurzer Zeit gewesen. Deshalb sind vor allen Dingen diejenigen zum Zuge gekommen, die sonst weniger Einsatzzeit haben“, sagte Sven Scholten. Einem der Stammkräfte, Robert Freudenthal, war der Lapsus zum 0:1 unterlaufen. Sein Rückpass auf Schlussmann Rene Bergerschult war zu kurz geraten, Jakob Geßner nutzte dies zur Flürener Führung (14.). „Dabei hätten wir zur Pause mit 4:0 führen müssen“, bemängelte Scholten die Chancenverwertung. Nach der Pause traf wenigstens Pierre-Mourice Wagner zum Ausgleich (67.). „Ich war sehr zufrieden, kämpferisch haben wir richtig gut dagegengehalten“, lobte Matthias Lange seine Grün-Weißen. Auch spielerisch habe er gute Ansätze gesehen, so der GWF-Trainer.

Hamminkelner Reserve nur noch zu zehnt

Einen 4:2 (0:2)-Erfolg landete der A-Ligist SV Brünen beim Hamminkelner SV II, Spitzenreiter der Kreisliga B. „Mit der ersten Halbzeit bin ich hochzufrieden, die zweite kann man eigentlich nicht bewerten“, sagte HSV-Coach Christoph Ziegler. Seine Einschätzung resultierte aus der Tatsache, dass ihm nur 13 Akteure zur Verfügung standen und er nach den Auswechslungen der angeschlagenen Felix Jansen, Jonas Spruth und Jan Kloppert 25 Minuten in Unterzahl agieren musste. Von „dummen Gegentoren“ sprach Aycin Özbek. „Wir hatten den Gegner immer im Griff und haben in der zweiten Hälfte noch eine Schüppe draufgelegt“, so der SVB-Trainer. Joshua Oomen (37./42.) für den HSV II sowie Jan Rother (52./82.), Luca Schanzmann (75.) und Nils Hutmacher (85.) für Brünen waren erfolgreich.

Nach Treffern von Tim Bruß (37./43.) und Bastian Bruß (87.) bezwang A-Ligist TuS Gahlen den B-Ligisten STV Hünxe mit 3:1 (2:0). „Ich habe viel gewechselt und viel ausprobiert, es war eine gute Trainingseinheit“, stellte TuS-Coach Thomas Grefen fest. A-Liga-Kontrahent SV Schermbeck II unterlag beim Bezirksligisten SC Reken mit 2:3 (1:0). Nils Trapp (45.) und Miles Grumann (78.) trafen. (R. P.)