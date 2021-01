Stanik rechnet mit Fortsetzung der Saison nicht vor März

Am Niederrhein. Christian Stanik, Kreisfußballausschuss-Vorsitzender im Kreis Rees/Bocholt, gibt einen Einblick in seine Arbeit und eine Prognose ab.

Die Zeit nach Weihnachten und rund um Silvester hat Christian Stanik genutzt, um ein bisschen herunterzukommen. „Ich bin froh, dass wir das Jahr 2020 so gut meistern konnten“, sagt der Vorsitzende des Kreisfußballausschusses (KFA) Rees/Bocholt, der sogleich hinzufügt: „Ich weiß aber, dass es 2021 erst einmal so weitergeht. Es warten auf uns wieder viele Hürden und Herausforderungen.“

Als das Coronavirus im März des vrgangenen Jahres dem Amateurfußball am Niederrhein so richtig zusetzte, begann für Stanik und die Ehrenamtler in den verschiedenen Ausschüssen des Fußballkreises eine sehr arbeitsintensive Zeit. Denn keiner wusste damals, wie es weitergeht. Entscheidungen von den Verantwortlichen des Fußballverbandes Niederrhein (FVN) mussten abgewartet und eigene Entscheidungen getroffen werden.

„Alle sind enger zusammengerückt"

„Wichtig war, dass wir bei dem ganzen Prozess die Vereine mit ins Boot geholt haben. Alle sind dadurch noch einmal enger zusammengerückt, auch die Vereine. Die haben sich dann zum Beispiel hinsichtlich ihrer Hygienekonzepte ausgetauscht", sagt Christian Stanik, der bei „seinem" Verein 1. FC Bocholt eben dieses Konzept mit ausarbeitete. Dabei habe sich vieles auch mit den Erkenntnissen aus dem KFA überschnitten.

Für Christian Stanik hatte das Einbeziehen der Klubs in die Entscheidungsfindung zur Folge, dass er ständig an Videokonferenzen teilnahm. „Teilweise waren es vier pro Woche.“ Das war die anstrengendste Zeit. Stanik: „Wir haben uns im KFA die Frage gestellt, wie wir in unserem Fußballkreis verfahren, und das immer in Abstimmung mit den Vereinen. Die Beschlüsse mussten dann auch noch kurzfristig umgesetzt werden, damit die Saison abgeschlossen werden konnte.“

Teilweise nur fünf Stunden geschlafen

Danach wurde es aber nicht besser. Denn der Saisonabbruch hatte bekanntlich zur Folge, dass es nur Aufsteiger, aber keine Absteiger gab. Also mussten die neuen Gruppen ganz anders als sonst eingeteilt und auch ein Spielmodus gefunden werden. In der Kreisliga A wurde daraufhin etwa entschieden, das es eine Hinrunde und danach eine Auf- und Abstiegsrunde gibt. Die Spielpläne mussten dadurch umstrukturiert werden.

Die Platzkapazitäten und Anstoßzeiten waren wegen der Coronavirus-Pandemie ohnehin noch mehr zu berücksichtigen als sonst. „Wir sind da aber deutlich flexibler geworden“, sagt Stanik. In dieser arbeitsintensiven Zeit habe er teilweise nur fünf Stunden nachts geschlafen, wenn überhaupt. „Das gilt aber nicht nur für mich, sondern auch für die Mitglieder in allen anderen Ausschüssen.“ Trotzdem habe niemand gesagt, dass er sich aufgrund der Situation zurückzieht, sagt Stanik mit Stolz.

Wieder Videokonferenzen mit dem Verband

Wenn er nun auf 2021 schaut, dann weiß er, dass der Arbeitsaufwand schon bald wieder zunehmen wird. Anfang Januar stehen wieder die ersten Videokonferenzen mit dem Verband an. Dann folgen Gespräche mit den Vereinen, um zu schauen, wie die Saison zu Ende gebracht werden kann.

„Ich gehe davon aus, dass wir vor März keinen Spielbetrieb haben werden, weil die Zahl der Infizierten trotz des Lockdowns weiter sehr hoch ist“, sagt Stanik. Also werden er und seine Kollegen im KFA wieder damit beschäftigt sein, Spielpläne auseinanderzuhebeln, damit die ausgefallenen Partien in den jeweiligen Klassen noch nachgeholt werden können.

Hoffnung auf die zweite Jahreshälfte

Da der Verband beschlossen hat, dass die Spielpläne chronologisch fortgesetzt werden, soll zumindest die Hinrunde noch zu Ende gebracht werden. Der einzige Vorteil ist, dass Stanik und seine Mitstreiter nun schon über mehr Erfahrung verfügen. Es ist aber natürlich nur ein kleiner Trost. „Ich hoffe einfach, dass 2021 ab der zweiten Jahreshälfte halbwegs wieder Normalität einkehrt“, sagt Stanik.