Selbst das Aufbäumen bleibt bei BW Dingden aus

Dirk Juch lässt an der Seitenlinie meist nichts unversucht, noch positiven Einfluss auf das Geschehen zu nehmen. Der Trainer des Fußball-Landesligisten BW Dingden feuert an und motiviert lautstark. So auch gestern im Heimspiel und Kellerduell gegen den VfR Krefeld-Fischeln, zumindest bis zur 65. Minute. Da kassierten die Blau-Weißen, mittlerweile Tabellenvorletzter, den Treffer zum 0:2 (0:0)-Endstand. Danach blieb der 53-Jährige ungewohnt ruhig. Sicherlich auch der Erkenntnis geschuldet, dass die Partie gelaufen war. Denn zurecht monierte er: „Man hat kein Aufbäumen der Mannschaft gesehen, wir haben uns nach dem 0:2 kampflos ergeben.“

Von dem Trio, das lange mit Verletzungen ausgefallen war, schaffte es nur Kevin Juch zurück in den Kader und auf die Bank. Sebastian Kamps und Christof Rülfing mussten sich weiter mit der Zuschauerrolle begnügen. Sie sahen eine erste Halbzeit, in der eher „Not gegen Elend“ als „BWD gegen Fischeln“ agierten. Durchdachte Spielzüge – Fehlanzeige. Ballverluste – im Sekundentakt. Fehlpässe – im dreistelligen Bereich. Dabei schenkten sich die Kontrahenten nichts, sie wurden ihrer Tabellensituation völlig gerecht.

Verunsicherung lähmt jeglichen Spielfluss

Dass sie nicht wollten, dies konnte den Akteuren wahrlich nicht abgesprochen werden. Aber sie konnten nicht. Beide Teams agierten mit untauglichen Mitteln. So entwickelte sich zwischen den Strafräumen eher so etwas wie ein Ping-Pong-Spiel. „Man hat die Verunsicherung schon deutlich gesehen“, räumte der Dingdener Übungsleiter ein. Dies galt allerdings auf beiden Seiten.

Felix Leyking verpasst den Führungstreffer

Trotzdem hätten die Gastgeber die Begegnung in ihre Bahnen lenken können. Timo Ameling schlenzte den Ball aus 20 Metern verhältnismäßig knapp vorbei (11.). Richtig gute Chancen ergaben sich für Felix Leyking: Zunächst zielte er viel zu hoch (36.), dann landete ein Freistoß von Gerrit Lange über den Kopf von Daniel Meyering beim 27-Jährigen, der aus sechs Metern erneut über das Ziel hinausschoss (40.). Was blieb, war allein die Hoffnung auf Besserung in Hälfte zwei.

Doch aus Dingdener Sicht wurde daraus rein gar nichts. Nun erwiesen sich die Blau-Weißen auch noch als großzügiger Gastgeber. Bei einem Einwurf nahe der Mittellinie befand sich BWD im Tiefschlaf, Mario Knops eilte davon und vollstreckte gegen Keeper Johannes Buers sicher (56.). Nur neun Minuten später leistete sich Ferhat Cavusman einen Katastrophenpass nahe des eigenen Strafraums, Hendrik Schons bedankte sich aus 20 Metern – 0:2! „Die Gegentore haben wir uns praktisch selbst reingelegt“, ärgerte sich Trainer Dirk Juch.

Lokalsport So haben sie gespielt BWD: J. Buers; Cavusman, Tulgay, Weirather, Rensing, Meyering, Lange (62. Juch), St. Buers, Ameling (69. Kruse), Leyking, Sack (46. Holtkamp). Tore: 0:1 Knops (56.), 0:2 Schons (65.).

Nur Sekunden nach dem Abpfiff gingen dann auch die (Flut)Lichter aus am Höingsweg. Als Zeichen für den weiteren Weg des Neulings in der Landesliga wollen die Verantwortlichen dies natürlich nicht deuten. Allerdings war der Coach schon bedient. „Damit hatte ich so nicht gerechnet“, meinte Juch und bezog dies vor allem auf die Phase seiner Elf nach dem 0:2. Er hofft auf die Spiele nach der Pause. „Jetzt bin ich nur froh, wenn die letzte Partie beim PSV Lackhausen vorbei ist.“