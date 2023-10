Schneiders lässt BW Dingden bei Arminia Klosterhardt jubeln

Am Niederrhein Im Freitagsspiel der Fußball-Landesliga setzte sich BW Dingden dank eines Treffers des Flügelspielers mit 1:0 in Klosterhardt durch.

Als Schiedsrichter Lucas Berenguel nach fast achtminütiger Nachspielzeit abpfiff, war Jürgen Stratmann die Erleichterung deutlich anzumerken. Der Trainer von Fußball-Landesligist BW Dingden riss die Arme in die Höhe und umarmte anschließend seinen direkt neben ihm stehenden Torjäger Mohamed Salman innig. Der gewohnt emsige Salman hatte an diesem Abend zwar nicht selbst getroffen, war beim einzigen Tor der Partie bei Arminia Klosterhardt aber entscheidend beteiligt. Jonas Schneiders sorgte kurz nach dem Wechsel für den 1:0 (0:0)-Erfolg, der den Dingdenern bei sehr ordentlich auftretenden Oberhausenern durchaus schmeicheln durfte.

Jürgen Stratmann lobt die Defensivleistung

Dass seine Blau-Weißen vor rund 100 Zuschauern im "Estadio" am Hans-Wagner-Weg weniger vom Spiel hatten als der Gastgeber und die Klosterhardter gerade in Hälfte eins auch ein Chancenplus verzeichneten, war Stratmann hinterher naturgemäß ziemlich egal. "Wir tun uns momentan offensiv ziemlich schwer, aber dafür haben wir wieder sicher gestanden. Und zur Verteidigung trägt schließlich auch die ganze Mannschaft bei", lobte der BWD-Coach, dessen Team durch den zweiten Dreier in Folge mindestens bis Sonntagnachmittag auf den dritten Platz vorrückte.

Harder und Onur scheitern aussichtsreich

Die DJK Arminia könnte nach der ersten Heimniederlage am Sonntag sogar auf einen Abstiegsplatz rutschen. Wie ein Kellerkind trat die Mannschaft von Marcel Landers auf dem heimischen Kunstrasen allerdings überhaupt nicht auf. Klosterhardt setzte die Gäste von Beginn an unter Druck, lief die Dingdener Defensive und deren Keeper Johannes Buers immer wieder konsequent an und provozierte damit einige Fehler der Blau-Weißen. Hatten die Oberhausener den Ball erobert, liefen die Angriffe einige Male sehenswert - meist über die rechte Seite, wo insbesondere Marvin Paßing mehrfach gut vorbereitete. Klares Manko allerdings: Es fehlte den Oberhausenern an der nötigen Effizienz und Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. Wie beim Kopfball von Nico Harder (17.) und kurz darauf beim Schussversuch von Emre Onur (18.).

Bayrams Abwehrversuch landet bei Schneiders

Dingden setzte zwar mit Kontern einige Nadelstiche, wurde aber bis zum Wechsel kaum einmal wirklich gefährlich. "Mit dem 0:0 können wir bisher gut leben", musste dann auch BWD-Sportleiter Dirk Juch in der Halbzeit zugeben. Kurz nach Wiederanpfiff sah es dann plötzlich noch viel besser aus für die Gäste. Bei einem weiten Abschlag von Buers war die Klosterhardter Defensive nicht auf der Höhe. Salman spritzte dazwischen und zwang Arminia-Keeper Talha Bayram zur Parade. Der Ball landete allerdings vor den Füßen von Schneiders, der die Nerven behielt und aus 16 Metern flach ins leere Tor vollstreckte (48.).

Buers verletzt sich nach Pia-Kopfball am Pfosten

"So ist das leider momentan. Wir machen einen Fehler und werden sofort bestraft. Aber es bringt nichts, wir müssen einfach weitermachen und Gas geben", sagte Arminia-Coach Landers, der ansonsten nur wenig zu meckern hatte. Seine Schützlinge versuchten in der Folge noch einmal alles und zwangen Buers in den Schlussminuten auch noch zu zwei Glanzparaden. Beim Kopfball des eingewechselten Jan-Niklas Pia machte der Dingdener Torwart auch noch unliebsame Bekanntschaft mit dem Pfosten (86.), doch der wenig später eingefahrene Sieg machte den Brummschädel erträglicher.

Arminia: Talha Bayram; Enes Bayram, Abel, Harder, Schröer, Kirchner (76. Gehrmann), Cin, Forger (67. Pia), Paßing, Onur, Yildiz (83. Erdem).

BWD: Buers; Matties Volmering, Robin Volmering, Leyking, Tulgay, Beckmann, Gurny, Schluse (70. Bugla), Juch (90. Hoffmann, Schneiders (78. Haffke), Salman (90. Cakar).

