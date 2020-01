Schlusslicht SV Schermbeck verspielt Sieg beim Zweiten

Die Situation für die Landesliga-Handballer des SV Schermbeck ist nicht einfacher geworden. Mit der unnötigen 15:17 (10:8)-Niederlage am Samstagabend beim Tabellenzweiten TV Issum kassierte das Team von Trainer Stephan Schmücker bereits die vierte Pleite in Serie und bleibt damit Tabellenschlusslicht.

Allerdings hinterließen die Gäste einen starken Eindruck und mussten sich am Ende darüber ärgern, die beiden Punkte verpasst zu haben. „Ich bin sehr enttäuscht darüber, dass wir leer ausgegangen sind”, so der Coach des SVS nach Spielende. „Wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten, das Spiel über weite Strecken im Griff und über 60 Minuten eine super Abwehr gestellt.”

SVS ist lange Zeit ein ebenbürtiger Gegner

Dass es am Ende dennoch nicht reichte, mussten sich die Rot-Weißen selbst ankreiden. Zu viele Undiszipliniertheiten im Angriff vor allem in der Schlussphase spielten den Hausherren in die Karten. Bis dahin allerdings war das Schlusslicht beim großen Favoriten Issum ein ebenbürtiger Gegner. Eine 6:4-Führung der Hausherren (19.) konnten die Schermbecker bis zum Seitenwechsel drehen und lagen ihrerseits mit 10:8 vorn nach 30 Minuten.

Auch nach der Pause blieb die Partie zunächst offen. 13:13 hieß es nach 38 Minuten. Dann aber gelang den Gästen 21 Minuten lang kein Treffer, was der Gegner nutzte, um sich entscheidend auf 17:13 (57.) abzusetzen. „So etwas geht gar nicht”, so Stephan Schmücker. „Jetzt müssen wir die nächsten beiden Spiele unbedingt gewinnen, um uns dort unten zu befreien.” (beck)

SVS: N. Bell, Cetin; Urbansky (1), L. Nappenfeld (2), Dahlhaus, Marienbohm, N. Nappenfeld (3), Portz (2), Nagel (1), Fröhner-Soppe (1/1), F. Bell (3), Dräger-Gillessen (2).