Schermbeck schließt erfolgreiches Jahr mit einem Dreier ab

Zum Abschluss des Fußballjahres 2019 gelang den Oberliga-Fußballer des SV Schermbeck noch einmal ein Dreier. Im ersten Spiel der Rückrunde bezwang das Team von Trainer Thomas Falkowski im Auswärtsspiel den SC Westfalia Herne mit 2:1 (1:0) und blieb damit im vierten Spiel in Folge ohne Niederlage. Mit diesem Erfolg schoben sich die Rot-Weißen auf den sechsten Tabellenrang vor und können entspannt in die nun folgende Winterpause gehen. „Natürlich sind wir glücklich und zufrieden, dieses so erfolgreiche Fußballjahr 2019 mit einem Auswärtssieg abgeschlossen zu haben”, sagte der SVS-Coach nach Spielende. „Aber insgesamt war es ein weniger gutes Oberliga-Spiel, in dem am Ende nur die drei Punkte zählen.”

Allerdings ließ Falkowski keinen Zweifel daran, dass der Sieg seiner Elf in Ordnung ging. „Wir haben lediglich verpasst, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Doch am Ende waren wir dieses eine Tor besser.”

Schon direkt vom Anstoß weg waren die Gäste besser im Spiel. Nach einer Kopfballverlängerung von Aldin Hodzic hatte Dominik Miliaszewski nach nur wenigen Sekunden bereits die erste Einschusschance, setzte das Leder aber knapp über das Herner Gehäuse (1.). Und fünf Zeigerumdrehungen später war es erneut Milaszewski, der am Westfalia-Keeper scheiterte (6.).

In der Folgezeit verflachte das Spiel. Erst ein Foul an Hodzic in zentraler Position kurz vor der Strafraumgrenze brachte wieder Gefahr für das Herner Tor. Den fälligen Freistoß setzte Kilian Niewerth mit einem platzierten Schuss ins linke untere Eck zur 1:0-Führung für die Gäste in die Maschen (33.).

Die Führung war verdient, auch wenn Schermbeck nur drei Minuten später Glück hatte, als Kevin Mule-Ewald einen strammen Schuss von Hernes Darius Stawski für seinen bereits geschlagenen Keeper noch von der Linie kratzte (36.).

Nach der Pause blieb das Spiel ereignisarm. Erst als Lukas Steinrötter eines seiner zahlreichen Kopfballduelle verlor, fiel der Ball Andreas Ogrzall vor die Füße, der die Chance für die Gastgeber zum 1:1 nutzte (53.).

Eine taktische Umstellung sorgte dann aber für die Entscheidung, als der eingewechselte Kevin Rudolph sehenswert zu Hanemann durchsteckte, der mit einem Querpass Milaszewski bediente. Dessen siebtes Saisontor sorgte für ein Happy-End aus Schermbecker Sicht (81.).

„Jetzt sind wir alle froh, so Falkowski, „dass wir für ein paar Tage loslassen und neue Kraft schöpfen können.”

SVS: Drobe; Mule-Ewald, Hodzic (59. Malte Grumann), Steinrötter, Poch, Zugcic, Klimczok (75. Miles Grumann), P. Rudolph (75. K. Rudolph), Niewerth (85. Ankomah-Kissi), Hanemann, Milaszewski.