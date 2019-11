Rückkehrer und Pokal-Rückenwind machen Hamminkelner SV Mut

Hamminkeln. Der 11:0-Pokalsieg in Rees hat dem Fußball-Bezirksligisten Hamminkelner SV Rückenwind gegeben. Am Sonntag geht es zum Mülheimer SV 07.

Am Wochenende wollen die Bezirksliga-Fußballer des Hamminkelner SV auch in der Liga wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Nach dem 11:0-Erfolg im Kreispokal beim SV Rees muss die Elf von Trainer Michael Tyrann am Sonntag (15.15 Uhr) beim Mülheimer SV 07 antreten und will nach fünf sieglosen Spielen in Serie endlich wieder einen Dreier einfahren.

Dazu möchte der HSV unbedingt den Rückenwind vom Pokal-Donnerstag mitnehmen, und im Angriff, wo es zuletzt haperte, wieder Akzente setzen. „Wir sind verdammt zu punkten und müssen gewinnen, wenn wir den Abstiegsplätzen nicht bedrohlich nahe kommen wollen”, so der Coach. „Nach unserem sehr guten Saisonstart wollen wir nicht anfangen zu zittern.”

Viele Mülheimer verfügen über Landesliga-Erfahrung

Der HSV ist nach zwei Beinahe-Abstiegen in dieser Saison mit 22 Punkten zwar noch voll im Soll, doch mit dem Gastgeber treffen Tyrann und seine Mannschaft auf einen Gegner auf Augenhöhe. Mülheim hat eine große Zahl sehr guter Einzelspieler in den Reihen, die zum Teil bereits über Landesliga-Erfahrung verfügen. Nach schwachem Saisonstart hat sich das Team, das in der vergangenen Saison noch um den Aufstieg mitspielte, wieder gefangen. „Die hatte ich in dieser Saison eigentlich als Spitzenteam auf dem Zettel”, sagt der HSV-Coach. „Insofern wird das bestimmt eine knackige Aufgabe.”

Da ist es gut, dass sich personell die Lage ein wenig entspannt hat. Nach ihren abgesessenen Sperren kehren Oliver Vos, Peter Hütten und Christian Blümer in den Kader zurück. Auch der lange verletzte Maximos Fachantidis ist wieder eine Option. Fehlen werden demnach neben Christoph Müller (Kreuzbandriss), Tobias Quartsteg (Muskelfaserriss), Lasse Hoffmann (Rotsperre bis 1. Dezember) lediglich noch Tom Klump (Fußverletzung) und Jörn Bergendahl (Oberschenkelzerrung). „Allein die vier Rückkehrer machen uns so viel Mut, dass ich keine große Angst vor der Aufgabe habe”, sagt Tyrann. „Unsere Einstellung stimmt ohnehin zu 1000 Prozent, so dass wir alles reinhauen werden, um dort zu punkten.”