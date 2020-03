Rosalie Schwarz lässt Gastgeber BV Wesel RW jubeln

Pauline Hagemann vom Ausrichter wurde Siebte im stark besetzten U-13-Feld, scheiterte in drei Sätzen an der späteren Drittplatzierten.

Wesel. Das 31. Teenie-Turnier des BV Wesel RW ist für den Ausrichter auch aus sportlicher Sicht ein großer Erfolg. Nachwuchsarbeit trägt Früchte.

80 Teilnehmer aus ganz Nordrhein-Westfalen, dazu einzelne Talente sogar aus Hamburg, kamen zum 31. Teenie-Turnier des BV Wesel RW in die Rundsporthalle. Die Clubs der Badminton-Hochburgen Mülheim oder Lüdinghausen, aber auch der kleineren Vereine aus Dinslaken, Bocholt und Umgebung nutzten die Gelegenheit, ihrem jüngsten Nachwuchs aus den Altersklassen U9 bis U15 erste Wettkampferfahrungen zu ermöglichen. In den Feldern der U9, U10 und U11 ging es zusätzlich um Punkte für die landesweite Young-Masters-Turnierserie.

Nachwuchstrio organisiert

Die Turnierleitung lag in den Händen der BV-Nachwuchskräfte Julia Schmitt, Hannah Burgner und Marie Schmitt, die die 31. Auflage des Traditionsturniers reibungslos abwickelten. Rainer und Ella Diehl, als BV-Talentcoaches vor Ort, zeigten sich auch mit der sportlichen Ausbeute ihrer Schützlinge zufrieden. Für den größten Jubel beim Ausrichter sorgte Rosalie Schwarz, die in der U9 die Mädchenkonkurrenz für sich entscheiden konnte. Lea-Amelie Schwarz wurde bei den U-15-Mädchen sehr gute Zweite, Lea Diehl kam in der U10 bis ins Halbfinale, belegte am Ende den vierten Rang.

„Unsere kontinuierliche Nachwuchsarbeit trägt gute Früchte“, freute sich BV-Cheftrainer Rainer Diehl, „das motiviert uns auch für die neuen Talentprojekte, die wir jetzt im März mit den Weseler Grundschulen starten“.

Die weiteren Platzierungen der rot-weißen Lokalmatadore beim 31. Teenie-Turnier: U10, Mädchen: 13. Leonie Litzbarski; U13, Mädchen: 7. Pauline Hagemann, Sara Müller, Antonia Eul; U10, Jungen: 5. Finn Fahlke; U13, Jungen: 5. Timo van de Wetering, 10. Max Korthauer; U15, Jungen: 5. Jonah Gardemann.