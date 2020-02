Am Niederrhein. Im Testspiel von GW Flüren gegen den STV Hünxe II erzielt das Grün-Weiß-Duo vier Tore in acht Minuten. TuS Drevenack unterliegt VfL Rhede II.

Erfolg für GW Flüren: Im Testspiel der beiden Fußball-B-Ligisten gegen den STV Hünxe II siegte die Elf von Trainer Matthias Lange mit 5:2 (1:1). Dennis Sengbusch (5.) brachte die Platzherren in Front, bevor der Gast durch Maurice Trojan (22.) ausglich. „Die erste Halbzeit war nicht so gut. Ich dachte, uns tut die Führung gut, aber wir hatten danach nicht die nötige Sicherheit“, meinte Lange. „In der zweiten Hälfte waren wir besser im Spiel, gerieten aber dennoch in Rückstand.“ Daniel Meier (68.) sorgte dafür.

„Anschließend bekamen wir aber eine zweite Luft und Hünxe ist irgendwie eingesackt“, berichtete der Trainer. Flüren wachte auf und drehte die Partie. Dafür zeichneten jeweils Marc Ressel (70., 78.) und Niklas Lange (71., 73.) per Doppelpack verantwortlich. „Unsere Chancenverwertung war am Anfang nicht gut und wir haben durch eigene Fehler den Gegner stark gemacht“, kommentierte Matthias Lange das Ergebnis. Doch dann kamen die vier Tore in acht Minuten.

Fehler der TuS Drevenack werden bestraft

Auch die TuS Drevenack absolvierte ein Testspiel, im Duell zweier B-Ligisten gab es eine 2:4 (1:1)-Niederlage gegen den Gast VfL Rhede II. TuS-Übungsleiter Michael Skaletz sah dennoch einen guten letzten Test seiner Truppe vor dem ersten Pflichtspiel in 2020: „Unsere erste Hälfte war gut, in der zweiten haben wir dann die Konzentration verloren. Ergebnis in der Vorbereitung halte ich sowieso für nicht so wichtig“, so Skaletz.

Für die Drevenacker besorgte Said Jungverdorben früh die Führung (13.), Marvin Dzudzek verkürzte zwischenzeitlich zum 2:3 (60.). „Wir haben gesehen, dass wir in der Liga so spielen müssen wie in den ersten 45 Minuten. Da haben wir kompakt gestanden, uns selbst Chancen erarbeitet und kaum etwas zugelassen“, so Skaletz. Der Ausgleich zum Pausenstand sei durch einen individuellen Fehler im Aufbau entstanden. „Bis auf die Fehler waren die Ansätze gut“, fasste Skaletz zusammen.