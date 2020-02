Regionalligist SV Schermbeck – „Aber nicht um jeden Preis“

Es herrschen derzeit unruhige Zeiten beim Fußball-Oberligisten SV Schermbeck. Zum einen ist da die Ausgliederung der Fußball-Abteilung mit der Gründung eines neuen Vereins. Andererseits verwundert es, dass die Zusammenarbeit mit dem erfolgreichen Trainer Thomas Falkowski im Sommer endet. Die NRZ sprach mit dem Fußball-Abteilungsleiter Michael Steinrötter.

Aktuell ranken sich viele Gerüchte um die Ausgliederung der Fußball-Abteilung aus dem Gesamtverein. Was genau war die Hauptmotivation, einen eigenen Weg zu gehen?

Michael Steinrötter: Der Ansatz ist ja nicht neu. Schon seit zehn, zwölf Jahren ist diese Idee in den Köpfen der Verantwortlichen. Es geht für uns darum, in Sachen Investitionen deutlich rascher handlungsfähig zu sein. Bislang war es so, dass bei jeder größeren Anschaffung stets der Vorstand des Gesamtvereins entscheiden musste. Das kann künftig mit den veränderten Strukturen und der gewonnenen Eigenständigkeit schneller und einfacher geschehen. Das allein war der Auslöser.

Es geht dabei auch um Transfers und Vertragsverlängerungen.

Klar. Es ist enorm schwer, unter Zeitdruck zu reagieren, wenn du dazu den gesamten Vorstand benötigst. Es kann mitunter Tage und Wochen dauern, bis du eine Sitzung zustande bringst. Das macht es mitunter unmöglich, irgendwelche Deadlines einzuhalten. Wir haben uns deshalb ein verändertes Organigramm gegeben, den Vorstand von fünf auf sieben Mitglieder aufgestockt, wobei jeder einen eigenen Verantwortungsbereich hat – vom Oberligateam über die Jugend, die Finanzen, die Verwaltung des Abrahamhauses bis hin zum Sponsoring und vieles mehr. Wir planen derzeit sogar, auf acht Mitglieder aufzustocken.

Ab wann wird es den neuen Verein SV Schermbeck 2020 nun geben?

So eine Vereinsgründung ist im Grunde sehr einfach. Wir gehen mit den sieben Gründungsmitgliedern zu einem Notar und melden den Verein an. Aktuell arbeiten wir noch an der Satzung und haben den Plan, am 20. Februar diesen Schritt zu vollziehen. Es wird dann sicher eine Übergangsfrist von ein paar Monaten geben, aber Deadline ist dann der 31. Mai.

Michael Steinrötter, Fußball-Abteilungsleiter beim SV Schermbeck. Foto: Heiko Kempken/FFS

Am meisten interessiert, was mit der Oberligamannschaft passiert. Können laufende Spielerverträge umgeschrieben werden?

Müssen wir nicht, weil kein Spieler einen Vertrag über das Saisonende hinaus besitzt. Alle Kontrakte laufen zum 30. Juni aus.

Wie weit sind die Vertragsgespräche bereits gediehen?

Wir haben schon mit 18 Spielern des aktuellen Kaders für die nächste Spielzeit verlängert. Kurz vor Abschluss stehen die Gespräche mit Benedikt Helling, Dominik Goebel und mit Nikolaj Zugcic. Ich gehe davon aus, dass wir mit allen dreien in den kommenden Tagen eine Einigung erzielen werden. Zudem werden wir auch mit Sandro Poch, Aldin Hodzic und Tim Krückemeier sprechen.

Das war es dann?

Nein, wir beobachten noch zwei, drei Spieler, die möglicherweise von anderen Klubs zu uns kommen. Und wir wollen zudem Fußballer mit einer Schermbecker Vergangenheit zurückholen, wenn wir der Meinung sind, sie haben das Potenzial, in der Oberliga spielen zu können. Wir wollen Identifikation schaffen. Das heißt nicht, dass wir künftig mit lauter 18-Jährigen die Oberliga rocken.

Wer wird künftig nicht dabei sein?

Bekannt ist bereits, dass die beiden Rudolph-Brüder Kevin und Patrick uns verlassen werden. Wir hätten gern verlängert, aber beide wollen zurück nach Bövinghausen. Dabei ging es nicht um finanzielle Dinge, weil es früh klar war, dass sie uns verlassen wollen. Auch Gökhan Turan wird aufgrund beruflicher Veränderungen gehen. Und letztlich Dominik Milaszewski...

...der die Überzeugung vertritt, noch einen Vertrag für die kommende Saison zu haben.

Das kann aus besagten Gründen nicht sein. „Mile“ hat keinen Vertrag für die neue Spielzeit, und wir werden nicht mit ihm verlängern.

Die entscheidende Personalie ist die des Trainers. Mit Thomas Falkowski wird nicht verlängert, wenngleich er möglicherweise der erfolgreichste Coach der Vereinsgeschichte werden kann.

Ich bin mir nicht sicher, ob unsere neue Ausrichtung das ist, was der Trainer sich vorgestellt hat. Falkowski blickt schon in Richtung Regionalliga-Aufstieg, wir aber wollen erst einmal die schwarze Null im Blick behalten und wirtschaftlich solide arbeiten. Wir geben nur aus, was wir verdienen, nicht mehr. Die Personalie Falkowski war für uns auch aus diesem Grunde nicht diskussionswürdig, weil wir ihm den Kader, den er sich wünscht, nicht zusammenstellen können. Wir haben das heiß diskutiert im Vorstand.

Der Trainer moniert, dass ihm kein Angebot unterbreitet wurde.

Das wäre ihm sicher nicht gerecht geworden. Ich kann doch keinem erklären, warum er zwar erfolgreiche Arbeit leistet, dennoch finanzielle Einbußen hinnehmen muss. Das mag unkonventionell klingen, aber das wollten wir ihm nicht anbieten. Ungeachtet dessen bin ich absolut zufrieden mit seiner Arbeit.

Wie weit sind Sie beim Nachfolger?

Abgesehen davon, dass wir mehr als ein Dutzend Initiativbewerbungen auf dem Tisch hatten, haben wir letztlich mit drei Kandidaten gesprochen, von denen uns zwei fasziniert haben. Wir werden in den kommenden zwei Wochen noch einmal intensive Gespräche führen. Die Entscheidung wird eng, ist aktuell tatsächlich noch völlig offen.

Verändert sich damit die Zielsetzung für die Oberligamannschaft?

Nein, wir wollen in dieser und auch in der nächsten Saison unbedingt die Oberliga halten. Das ist unsere Heimat. Wenn sportlich mehr möglich ist, nutzen wir die Chance und spielen auch Regionalliga. Aber sicher nicht um jeden Preis. Eher schon werden wir weiter und mehr in Strukturen für die Jugendarbeit investieren. Unser Wunsch ist es, jedes Jahr ein, zwei Spielern den Sprung in die Oberliga zu ermöglichen. Denkbar ist auch, dass sich schon bald eine Frauenmannschaft unserem Verein anschließt. Unsere Philosophie ist klar: Die Oberligamannschaft ist unser Leuchtturm, die Arbeit mit dem Nachwuchs unser Auftrag. Dafür stellen wir jetzt die Weichen.Mehr Artikel zum Sport aus Wesel, Hamminkeln und Schermbeck