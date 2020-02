Regionalliga hängt beim BV Wesel RW an einer Personalie

Schon im vergangenen Jahr endete eine Ära beim BV Wesel RW. Damals verließ Thorsten Hukriede den Badminton-Zweitligisten, um ein wenig kürzer zu treten. Ein Verlust für die Rot-Weißen, ohne Zweifel – aber längst nicht so schmerzhaft wie das Ende der Ära in der 2. Bundesliga. Nach dem letzten Heimspiel dieser Saison gegen den 1. BV Mülheim II (6:1) trennten sich am frühen Abend die Wege der Akteure. Noch nicht für immer, da ein Doppelspieltag am 14./15. März folgt. Auch bleibt kaum Zeit dem freiwilligen Rückzug aus finanziellen Gründen nachzutrauern. „Schließlich arbeiten wir im Moment mit Hochdruck an der neuen Saison“, sagt Andreas Ruth. Der Teamkoordinator und 2. Vorsitzende des Vereins will die personellen Voraussetzungen für die Regionalliga schaffen.

Es war gegen die Mülheimer Reserve noch einmal eine beeindruckende Demonstration, was sportlich – aber eben nicht finanziell – in Wesel machbar wäre. Mit den drei Belgiern verlassen nun drei Nationalspieler den Verein. Rowan Scheurkogel (23 Jahre) und Jona van Nieuwkerke (20) haben sich in der Hansestadt zu einem Doppel zusammengefunden, das mittlerweile auch in der belgischen Nationalmannschaft gesetzt ist. Scheurkogels Haare sind dabei noch immer erblondet – Zeichen der Aufnahmezeremonie in die nationale belgische Auswahl.

Bei Maria Kuse wird es eine „Bauchentscheidung“

Die Belgier haben bereits Anfragen interessierter Verein, bei Marijn Put kommen diese auch aus Frankreich, doch konkret ist bei dem Trio noch nichts. Bei Maria Kuse sieht es ähnlich aus. Die 18-Jährige, die im Sommer 2019 zu den Rot-Weißen gestoßen ist, bezeichnet ihre „sportliche Zukunft als noch vollkommen offen. Das wird eine Bauchentscheidung“, sagt die Jura-Studentin, die den Rückzug wie alle extrem bedauert. „Letztlich kann ich die Entscheidung des Vereins aber total nachvollziehen.“

Der steckt in Person von Andreas Ruth mit Hochdruck in der Planung für die neue Spielzeit. Im Herrenbereich sucht der 52-Jährige einen Ergänzungsspieler. Einen Kandidaten hat er auch bereits ins Auge gefasst, die endgültige Zusage steht allerdings noch aus. „Kommt er zu uns, dann sind wir komplett und melden für die Regionalliga“, kündigt Ruth an. Jan Felix Matulat und Ella Diehl bleiben definitiv aus dem Bundesliga-Team, die Akteure aus der in der Oberliga gegen den Abstieg kämpfenden Reserve haben alle ihr Bleiben zugesichert. An der Personalie Maria Kuse (Ruth: „Sie kann sich das auch weiter in Wesel vorstellen.“) wird ein Regionalliga-Start auf jeden Fall nicht scheitern. Mit Ella Diehl sowie Silke Becker und Diane Lakermann aus der Reserve sind die Rot-Weißen in dem Bereich sowieso gut aufgestellt.

Lokalsport Dreikampf um den Zweitliga-Titel Beim Aufeinandertreffen der beiden Topteams der 2. Bundesliga am 14. März kann schon eine Vorentscheidung fallen. Der BV Wesel RW (32 Punkte) gastiert beim Verfolger TV Refrath II (31). In der letzten Runde (15. März) geht es für die Weseler zum Tabellenachten BC Beuel II, während Refrath II beim Dritten im Meisterschaftskampf, BC Hohenlimburg (30), antreten muss. Der empfängt zudem noch den Vierten STC BW Solingen.

In der Regionalliga wollen die Rot-Weißen zu den Heimspielen keinen Eintritt erheben. Wie sie die Partien präsentieren, dies soll nach der abgeschlossenen Teamzusammenstellung besprochen werden. So ist die Zukunft der Zuschauer- und Spieler-freundlichen Matten noch ungewiss. Im Mietkauf für 8000 Euro hatte der Klub die beiden angeschafft. „Und dies läuft auch noch einige Jahre“, so Andreas Ruth. Der Teamkoordinator verweist zudem auf den großen Aufwand für die Organisation eines Heimspiels. Rund 20 bis 25 Stunden haben Auf- und Abbau in der 2. Bundesliga in Anspruch genommen. Ob das auch in der Regionalliga machbar ist, dies werde geprüft.

Auf jeden Fall ist das Heimkapitel 2. Bundesliga seit Sonntag geschlossen. Andreas Ruth schätzt, dass dies mindestens für fünf, sechs Jahre gilt. In der Zeit sollen auch die Talente aus den eigenen Reihen an dieses Niveau herangeführt werden. In Juri Schwarz sieht der 2. Vorsitzende so einen hoffnungsvollen Nachwuchs. Der Zehnjährige gehört bereits dem Talentteam des Deutschen Badminton-Verbandes an.