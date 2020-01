Wesel. Am Sonntag lädt der PSV Lackhausen zur Premiere seines NRW-Elite-Cup für U12-Fußballer in die Weseler Rundsporthalle.

PSV Wesel: Große Namen bei U12-Turnier in der Rundsporthalle

Als die Idee erst am 20. November zum Pflücken gereift war, musste es ganz schnell gehen. Und die Verantwortlichen beim PSV Lackhausen um Jugend-Abteilungsleiter Michael Kress haben sehr stressige Wochen hinter sich, um am kommenden Sonntag tatsächlich zum ersten NRW-Elite-Cup für U12-Fußballer in die Rundsporthalle einladen zu können.

„Wir wollen gerne in Wesel ein Jugendturnier etablieren, bei dem der Nachwuchs aus den Leistungszentren der Top-Vereine seine Visitenkarte abgibt“, erläutert Andreas Peerenboom, der zusammen mit Roger Rütter die Fäden der Organisation dieses Großereignisses mit 16 Mannschaften in den Händen hält. Während Rütter am Sonntag dann als Coach der U12 des Gastgebers fungiert, wird Peerenboom in der Turnierleitung zu finden sein.

Das Trainerduo der auf dem Feld als U13 in der Niederrheinliga agierenden Weseler hat ein illustres Teilnehmerfeld zusammengestellt, allen voran gleich sechs Mannschaften aus Nachwuchsleistungszentren. „Als Kooperationspartner haben wir Schalke 04 als erstes gewinnen und begeistern können. Die haben uns dann gerade in Westfalen viele Türen geöffnet“, so Peerenboom.

Sechs Nachwuchsleistungszentren

Mit den „Knappen“, Fortuna Düsseldorf, Arminia Bielefeld und dem VfL Bochum kommen vier Nachwuchsvertretungen von Erst- und Zweitligisten „Zudem haben wir mit dem MSV Duisburg und RW Oberhausen zwei Clubs aus der Region, die ein Nachwuchsleistungszentrum freiwillig betreiben“, so Peerenboom. Der Wuppertaler SV und der VfB Homberg komplettieren die Hälfte der Teams, deren Senioren in der Regionalliga oder höher spielen.

Lokalsport Teilnehmer und Zeitplan am Sonntag Gruppe A: Wuppertaler SV, PSV Lackhausen, Fortuna Düsseldorf, Hombrucher SV. Gruppe B: VfB Homberg, FC Iserlohn, RW Oberhausen, 08er-Stützpunkt Wesel/Bocholt. Gruppe C: Arminia Bielefeld, VfB Waltrop, MSV Duisburg, 1. FC Mönchengladbach. Gruppe D: FC Schalke 04, FC Brünninghausen, VfL Bochum, ETB SW Essen. Los geht es am Sonntag um 9.30 Uhr. Das Achtelfinale beginnt um 14.15 Uhr, das Endspiel ist für 17.23 Uhr angesetzt. Die Spieldauer beträgt jeweils einmal zehn Minuten, ab der Finalrunde jeweils einmal zwölf Minuten.

„Auch die anderen Mannschaften sind in NRW bekannt für nachhaltig starke Jugendarbeit, wie der 1. FC Mönchengladbach, der Hombrucher SV oder SW Essen“, so Peerenboom. Zudem kommt der langjährige PSV-Torwart Patrick Erhart als Trainer mit seiner Auswahl des 08er-Jahrgangs vom Leistungsstützpunkt Wesel/Bocholt – außer den Talenten des PSV, die für den Gastgeber auflaufen.

Vorbild ist der Euro-Cup in Heiden

Für die Spieler, aber auch den neutralen Zuschauer soll das Turnier ein denkwürdiges Ereignis und vor allem keine Eintagsfliege sein. „Wir wollen die Veranstaltung in Wesel etablieren. Eine Art Vorbild für uns ist der Euro-Cup von Viktoria Heiden“, erläutert Peerenboom in seiner Funktion als Sportlicher Leiter Jugend beim PSV. In Heiden geht es noch ein bis zwei Nummern größer zu, dort waren am vergangenen Wochenende unter anderem die Junioren von Feyenoord Rotterdam, Juventus Turin, KRC Genk, Borussia Dortmund oder des Siegers Ajax Amsterdam zu Gast.

„Wir haben uns wirklich viele Gedanken macht, sind mit einem großen Helferteam hochmotiviert und hoffen, dass die Premiere bei allen Leuten Lust auf mehr macht“, so Andreas Peerenboom. Nur vier Feldspieler, Banden rundherum und große Tore sollen das Torspektakel begünstigen. Die Trainer wählen am Ende den besten Spieler und den stärksten Torhüter, das Siegerteam darf mit einem Henkelpott feiern.

Vieles anders in Westfalen: Baustelle Regelfrage

„Die Regelfrage war lange eine Baustelle, weil in Westfalen in der Halle nach etwas anderen Regeln gespielt wird, zum Beispiel bei dem, was der Torwart darf“, so der Organisator. Gespielt wird nun nach FVN-Regeln. Für den PSV am Ball sind die fünf Spieler des jüngeren Jahrgangs der U13, ein Trio aus der DII sowie ein Duo aus der E-Jugend.

Im Rahmenprogramm gibt es eine Tombola mit attraktiven Preisen, Torwandschießen und kulinarische Köstlichkeiten. Nur für Erwachsene ab 18 Jahre kostet der Eintritt zwei Euro.