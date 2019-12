PSV Lackhausen peilt noch sechs Punkte bis zur Pause an

Seine Erinnerungen an den Saisonauftakt gegen DJK/VfL Giesenkirchen sind äußerst positiver Natur. „Sommer, Sonne, Strand, Mallorca, Urlaub“ – das fällt Björn Assfelder spontan ein. Und ein 5:1-Startsieg seines Fußball-Landesligisten PSV Lackhausen. Diese Partie versäumte der Trainer als einzige in der bisherigen Saison. Am Sonntag (15.30 Uhr) beginnt für den Tabellensiebten die Rückrunde beim Schlusslicht. „Mit den Spielen in Giesenkirchen und zu Hause gegen BW Dingden möchten wir bis zur Winterpause sechs Zähler holen“, sagt der Weseler Coach.

In Sachen Winterpause, speziell Vorbereitungsphase nach der Pause, sorgte der 36-Jährige unter der Woche nicht gerade für strahlende Gesichter bei seinen Akteuren. „Ich bin ein Freund von sechs Wochen Vorbereitung“, erzählt Assfelder. Da es bereits am 2. Februar zum Nachholkick zur SV Hönnepel-Niedermörmter geht, würde dies gerade mal eine einwöchige Auszeit bis zum 22. Dezember bedeuten.

Nach drei Wochen Pause fast tägliches Training

Für den Übungsleiter allerdings keine Option. Er verordnet seiner Elf eine dreiwöchige Erholungsphase bis zum 5. Januar. „Danach sehe ich die Spieler allerdings fast täglich“, erzählt Assfelder. So viel Nähe haben sich seine Kicker dann doch nicht gewünscht. Zumal in der Zeit an den Schwächen gearbeitet werden soll, die dem Trainer im Saisonverlauf aufgefallen sind. Und die liegen im konditionellen Bereich.

PSV Lackhausen baut zum Spielende hin ab

Bestes Beispiel dafür war auch der letzte Auftritt mit dem 2:2 nach 2:0-Führung gegen VSF Amern. „Es zieht sich so ein bisschen durch die ganze Saison, dass wir am Ende immer etwas abfallen“, sagt Björn Assfelder. Seine Truppe betreibe einen hohen Aufwand. Erschwerend kam bis jetzt dazu, dass aufgrund zahlreicher Ausfälle keine großen Wechselmöglichkeiten bestehen. „Das ist der Grund, warum wir zum Ende ein wenig abbauen. Dies wollen wir in der Wintervorbereitung korrigieren.“

Beim Tabellenletzten, der elf seiner zwölf Zähler auf dem heimischen Kunstrasen geholt hat, werden die Lackhausener wie schon in den vergangenen Wochen auf Mohamed Baydoun, Daniele Kowalski, Lauritz Meis, Jona Sobotta und Deniz Özel verzichten müssen. Hinzu kommt Christopher Abel (beruflich verhinderte). Dafür kehren Alpay Erdem nach Bänderriss in der Schulter und Donavan Sadek (Außenbandanriss) zurück. „Alles, was gesund laufen kann, gehört zum Kader“, sagt Assfelder. Von seiner Elf verlangt er in Giesenkirchen „eine vernünftige Mentalität, sonst geht der Schuss nach hinten los“. (R. P.)