Am Niederrhein. Fußball-Landesligist PSV Lackhausen unterlag in Bottrop 1:3, siegte dann 2:1 in Gemen. BW Dingden kam zum 1:1 bei der Spvgg Sterkrade 06/07.

PSV Lackhausen mit Licht, Schatten und neuen Problemen

Ein höchst wechselvolles Wochenende erlebte Fußball-Landesligist PSV Lackhausen. Den Auftakt machte eine 1:3 (1:2)-Testspielniederlage beim Bezirksligisten Fußball Club Bottrop, zu allem Überfluss auch noch mit weniger guten Erkenntnissen im medizinischen Bereich. Am Sonntag folgte dann beim westfälischen Landesligisten Westfalia Gemen ein 2:1 (1:0)-Erfolg. „Die Schritte gehen in die richtige Richtung“, stellte Trainer Björn Assfelder nach der Gemen-Partie fest.

Davon hatte allerdings bei der Schlappe in Bottrop noch nicht die Rede sein können. „Das war nicht gut. Kein Spielfluss, außerdem haben wir schlecht verteidigt“, sagte der PSV-Coach. Hinzu kam, dass sich bei Lauritz Meis nach dem Abpfiff wieder die überwunden geglaubten Adduktorenbeschwerden einstellten. Zudem knickte Stephan Sanders um, der Fuß schwoll direkt an. Der 27-Jährige trägt nun Gips, um den Fuß ruhig zu stellen.

Dersch, Kasparek und Nico Giese treffen

Immerhin ohne Beschwerden überstanden die lange Zeit verletzten Jona Sobotta, Daniele Kowalski und Donavan Sadek ihren Einsatz in der Testbegegnung. Bereits nach zwei Minuten hatte Linus Dersch den einzigen Weseler Treffer in Bottrop erzielt. Der Gastgeber antwortete auf das 0:1 allerdings mit drei Toren (10./37./51.).

Nach einer gewissen Anlaufzeit funktionierte es in Gemen schon besser. „Natürlich merkt man dem ein oder anderen, der zuletzt nicht so oft zum Einsatz kam, den fehlenden Rhythmus an“, sagte Björn Assfelder. Doch letztlich fiel sein Fazit positiv aus. „Das war schon ein gutes Testspiel.“ Jost Kasparek hatte die Lackhausener in Führung gebracht (30.). Nach gut einer Stunde glich Gemen aus, doch Nico Giese besorgte den Siegtreffer (70.).

Junge Elf von BW Dingden liefert ordentliche Partie ab

Landesligist BW Dingden hatte zum Testspiel beim Bezirksligisten Spvgg Sterkrade 06/07 eine sehr junge Truppe aufbieten müssen. Etliche Akteure mussten wegen Verletzungen passen, gerade mal zwei Kicker saßen auf der Bank. Immerhin kamen die Blau-Weißen trotz der Personalmisere zu einem 1:1 (1:0).

Mathis Schluse hatte trotz der im Test gegen Olympia Bocholt (4:1) zugezogenen Blessur auflaufen können, Kevin Juch musste noch pausieren. Dies traf auch auf Deniz Tulgay zu, dessen MRT-Untersuchung immerhin nur eine Bänderdehnung im Knie ergab. „Das war sehr positiv, er wird in Kürze auch wieder einsteigen“, so Co-Trainer Leo Beckmann. Den Youngstern zollte er für den Auftritt in Sterkrade auch ein Lob. „Die haben die Sache sehr gut gemacht“, so Beckmann. Steffen Buers traf kurz vor der Pause (42.), der Gastgeber direkt danach (47.).