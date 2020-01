PSV Lackhausen liegt zur Pause trotz Personalnot im Soll

Björn Assfelder genießt derzeit die Trainingseinheiten. „Ich habe momentan immer so um die 20 Spieler dabei“, sagt der Coach des vor der Winterpause oft personell arg gebeutelten Fußball-Landesligisten PSV Lackhausen. Lauritz Meis, Daniele Kowalski, Donavan Sadek und Jona Sobotta haben sich alle von der Liste der Langzeitverletzten verabschiedet und mischen wieder mit. Allein Mohamed Baydoun, bei dem aufgrund eines Knorpelschadens die aktive Karriere auf der Kippe steht, muss noch pausieren. Dass die Weseler trotz der Probleme als Vierter „tabellarisch absolut im Soll“ (Assfelder) sind, lässt den 36-Jährigen zufrieden auf die Partien bis zur Winterpause zurückblicken.

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings auch. Auf den Youngster Julian Fuchs, der aus der A-Junioren-Niederrheinliga bei Arminia Klosterhardt direkt den Sprung in die Landesliga geschafft hat, muss der PSV bis zum Herbst verzichten. Der 19-Jährige weilt aus beruflichen Gründen in den nächsten Monaten in Stuttgart. Dabei hatte der Linksfuß seinen Coach direkt beim ersten Training beeindruckt. „Ich habe selten einen Spieler gesehen, der in diesem Alter defensiv so gut ausgebildet ist“, sagt Assfelder.

Rückkehrer Luis Blaswich kann die Lücke schließen

Und dieses Potenzial setzte Fuchs dann auch bei seinen Einsätzen in den bisherigen 18 Begegnungen fast immer unter Beweis. Der Plan Assfelders und auch des Abwehrspielers ist, dass Fuchs sich in Stuttgart einen Verein sucht, um dort mit einem Zweitspielrecht zu trainieren und auch Spielpraxis zu sammeln. „Damit er im Rhythmus bleibt, bis er zurückkommt“, so sein Coach. Immerhin kann Rückkehrer Luis Blaswich (1. FC Bocholt) die Lücke füllen.

Youngster Jost Kaparek bringt es auf 18 Einsätze

Neben Fuchs hatte Assfelder bis zur Pause auch viel Freude an den anderen jungen Kickern. „Wir haben es wieder geschafft, sie einzubauen und alle haben sich so entwickelt, dass sie Landesliga spielen können“, so Assfelder. Auch die beiden 19-Jährigen Jost Kasparek (18 Einsätze) und Theo Kötter (8) befinden sich auf einem verheißungsvollen Weg. Die Integration der Talente sowie die Entwicklung der Mannschaft insgesamt bilden schließlich die Schwerpunkte in der Arbeit des Übungsleiters. „Bei der Entwicklung des Teams wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen, aber wir hatten ja oft mehr Ausfälle als Spieler, die mir zur Verfügung standen“, sagt der Trainer.

Trotzdem liegt sogar der dritte Rang in Reichweite. Ein Sieg im Nachholspiel beim SV Hönnepel-Niedermörmter (2. Februar), und die Weseler ziehen am SC Kapellen-Erft vorbei. Irgendwo „rund um Rang fünf“, den der PSV in der vergangenen Saison belegte, hatte Assfelder als Ziel im Sommer ausgegeben. Dabei soll es auch bleiben. „Ab Platz sieben am Ende wäre es schon etwas enttäuschend, die beiden Erstplatzierten haben wir gar nicht mehr auf dem Schirm“, verdeutlicht der Coach. Kein Wunder, rangieren Sterkrade-Nord und St. Tönis derzeit doch 15 beziehungsweise 13 Zähler vor den Weselern.

Lokalsport Florian Karwath kommt vom KFC Uerdingen Neben den Abgängen von Alpay Erdem (RSV Praest) und Julian Fuchs – beruflich bis Herbst in Stuttgart – verzeichnet der PSV auch einen Neuzugang. Der in Wesel wohnende Florian Karwath hat sich den Lackhausenern angeschlossen. Zuletzt war der 19-Jährige für die A-Jugend des KFC Uerdingen in der Niederrheinliga aktiv. „Der Aufwand war ihm letztlich zu groß“, erzählt Wesels Trainer Björn Assfelder, der Karwath als „Vorgriff auf die neue Saison bezeichnet“. Der im offensiven Mittelfeld einsetzbare Karwath kann noch bei den A-Junioren kicken, trainiert aber mit der Landesliga-Elf. „Er macht einen sehr guten Eindruck“, so Assfelder.

Zu einer Bilanz des ersten Halbjahres gehört neben der Meisterschaft allerdings auch der Pokal. „Da beweisen wir Konstanz und haben es wieder geschafft, uns zu blamieren“, sagt Björn Assfelder. Eine 1:5-Klatsche beim A-Ligisten DJK Barlo bedeutete das Aus in Runde zwei auf Kreisebene. „So etwas hinterlässt schon Kratzer auf der Gesamtbilanz“, räumt der 36-Jährige ein. In seinen fünf Jahren am Molkereiweg reichte es bisher nie zum Einzug auf Niederrheinebene.

Dafür hat es einen großen Aufschwung in Sachen Auswärtsbilanz gegeben. Hatte der PSV in der gesamten vergangenen Spielzeit als drittschlechtestes Team in der Fremde gerade mal zwölf Punkte gesammelt, so sind es nach neun Spielen nun schon 16. Als Grund dafür sieht er die teilweise neuen Kontrahenten. „Das ist der ausschlaggebende Punkt. Gegner aus ländlichen Gebieten liegen uns mehr als die aus dem Ruhrgebiet“, so Assfelder.

Dass sich sein Team „Stück für Stück verbessert“, dies möchte Björn Assfelder weiter vorantreiben. Auch im sechsten Jahr. „Es hat ein Gespräch gegeben. Tendenziell wollen beide Seiten weitermachen.“