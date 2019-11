PSV Lackhauseen erwartet lang, hoch, weit und rustikal

Wesel. Fußball-Landeligist PSV Lackhausen tritt bereits am Freitag bei der SV Hönnepel-Niedermörmter an. Dort geht es sicherlich auf einen „Acker“.

„Und der Acker bebt“ – damit wirbt die SV Hönnepel-Niedermörmter schon seit Jahren. Doch wenn der PSV Lackhausen am Freitag (19.30 Uhr) zu dem auf Wunsch des Gastgebers vorgezogenen Spiel der Fußball-Landesliga antritt, dann ist aufgrund der Regenfälle vor allem mit einem sehr rutschigen, tiefen Acker zu rechnen. „Das schöne auf dem Land ist, dass dort richtig viel Wind über den Platz fegt“, sagt Björn Assfelder. Der PSV-Trainer geht davon aus, dass die Partie auch ausgetragen werden kann.

Auf dem Nebenplatz mit Flutlicht werden die 90 Minuten stattfinden. Assfelder kennt ihn von einer Begegnung, damals noch bei der Reserve der SV Hönnepel-Niedermörmter. „Fußball spielen ist da nicht so wirklich möglich“, erinnert sich der 36-Jährige. Lang, hoch und weit seien da eher gefragt. Halt die rustikale Variante des Spiels. „Dafür brauche ich dann auch keine Filigrantechniker, sondern eher Leute, die über den Acker marschieren“, sagt Assfelder.

Bessere Bilanz als 2018/19 ist noch möglich

Der Übungsleiter der Lackhausener wünscht sich, im letzten Hinrundenspiel die Punkteausbeute aus der vergangenen Saison zu toppen. Die Weseler sammelten damals 27 Zähler, 26 sind es bisher. „Klar sind drei Punkte unter Ziel“, sagt der Trainer des Tabellenfünften. Zumal die Hausherren als 14. nur einen Rang vor den Abstiegsplätzen liegen. Des Weiteren haben die Lackhausener mit 13 Zählern eine bessere Auswärtsbilanz als die SV Hö.-Nie. zu Hause, die es „auf dem Acker“ bisher erst auf acht Zähler gebracht hat.

Der PSV hat zuletzt in der Meisterschaft – die Pokalblamage in Barlo (1:5) mal außen vor gelassen – Serien hingelegt, die selbst der Trainer unterschiedlich interpretiert. „Einerseits sind wir in der Landesliga im November noch ungeschlagen, andererseits gab es zuletzt nur einen Sieg aus den vergangenen fünf Spielen.“ Die erste Serie würde der Coach am vorletzten Novembertag sicher gerne fortsetzen, der anderen einen zweiten Dreier hinzufügen.

Lokalsport Wöchentlicher Austausch Nicht weniger als einer fehlerfreien Leistung bedürfe es, um gegen den „enorm robusten und zweikampfstarken“ PSV erfolgreich zu sein, sagt Thomas von Kuczkowski, der Trainer der SV Hö.-Nie. Neben einer extrem robusten gegnerischen Mannschaft erwartet er einen gewieften Coach auf der Gegenseite.„Björn Assfelder ist ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Wir tauschen uns einmal pro Woche aus.“

Personell ändert sich gegenüber dem 2:2 im letzten Heimspiel gegen VSF Amern bis auf die Rückkehr des zuletzt privat verhinderten Stephan Sanders nichts. Allerdings ist bei einigen schon länger auf der Verletztenliste stehenden Kickern Besserung in Sicht. Alpay Erdem ist nach seinem Bänderriss in der Schulter wieder ins Training eingestiegen, möglicherweise ein Kader-Kandidat. Daniele Kowalski hat seine Spritzenkur im lädierten Knöchel abgeschlossen, vor der Rückrunde ist er aber kein Thema. Die mit Adduktorenproblemen ausgefallenen Lauritz Meis und Jona Sobotta befinden sich wieder im Lauftraining. „Wir werden aber kein Risiko eingehen“, sagt Assfelder. Rückkehr also auch erst nach der Winterpause. Donavan Sadek (Außenbandanriss) soll nach der Pause ebenfalls einsatzbereit sein. Mohamed Baydoun (Knorpelschaden) und Deniz Özel (beruflich verhindert) fehlen am Freitag außerdem.