PSV holt Samstag nach

Die Fußballerinnen des PSV Lackhausen bestreiten am kommenden Samstag (18.30 Uhr) ihr Nachholspiel beim GSV Moers II. Die Partie des Neulings und Tabellenfünften beim Schlusslicht war am 10. November ausgefallen. Die Landesliga-Kontrahentinnen von GW Lankern kicken im Verbandspokal am Samstag (10 Uhr) gegen den Regionalligisten SV Budberg.