Noch zwei Heimspiele mit BV Wesel RW kurz vor Weihnachten

Nach den Titelkämpfen in Mülheim stehen noch zwei Aufgaben für Maria Kuse auf dem Programm. Mit ihrem Verein BV Wesel RW kommt es zu zwei schon fast vorweihnachtlichen Auseinandersetzungen. Erst am 21. und 22. Dezember gehen die Spieltage elf und zwölf in der 2. Bundesliga über die Bühne. Dabei empfängt der Weseler Tabellenführer am Samstag (21. Dezember, 14 Uhr) das Schlusslicht SV Berliner Brauereien, auch einen Tag später sind die Rot-Weißen klarer Favorit. Dann kommt der Vorletzte SG EBT Berlin ebenfalls um 14 Uhr in die Weseler Rundsporthalle.