Noch Karten an der Abendkasse

Die Türen zur Niederrheinhalle werden am Samstag um 19 Uhr geöffnet. Ab diesem Zeitpunkt besteht auch noch die Möglichkeit, an der Abendkasse Karten für die Veranstaltung zu erwerben. Sollten noch mehr Interessierte erscheinen als Plätze vorhanden sind, dann haben die Verantwortlichen eine Lösung parat. „Wir werden Tische dazustellen“, kündigt Wolfgang Hansen an, Geschäftsführer des ausrichtenden Stadtsportverbandes Wesel.