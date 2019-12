Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neues Ticket-Angebot

Für das Hauptprogramm am Samstag können Zuschauer erstmals reservierte Sitzplatzkarten kaufen. Die Reservierung ist für acht Euro erhältlich.

Tageskarten kosten am Freitag acht Euro, am Samstag zehn Euro und am Sonntag fünf Euro. Kinder (bis 6 Jahre) haben freien Eintritt. Jugendliche (bis 14 Jahre) zahlen jeweils die Hälfte.